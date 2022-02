Así luce Ana María Polo de Caso Cerrado en bañador y sin filtro

Aunque es reconocida como la famosa abogada de televisión de Telemundo que dice "¡Caso Cerrado!", la Doctora Ana María Polo también tiene sus ratos de relax y en ocasiones se ha mostrado al mundo tal como es. Como la vez que lució en bañador y sin filtro.

Y es que la cubana no tiene problemas si de descansar se trata, pues Ana María Polo también disfruta de el mar, sol, playa, y hasta de los días de piscina. Y fue en el verano de 2019, cuando la Doctora recién había llegado a sus 60 primaveras, que se dio ese momento de relax que cualquiera necesita.

Aunque muy de lentes de aumento, la famosa cubana lució un bañador negro estampado con la leyenda "Believe in Mermaids" (Cree en las sirenas), luciendo su silueta sin problema alguno y por supuesto, con la cara lavada.

Lee también: Con jumpsuit strapless de encaje, Maribel Guardia luce ¡de peluche!

Lo que detonó comentarios no muy alentadores para la titular de famoso programa "Caso Cerrado", en el que se decide la vida de algunos de los demandantes y demandados que asisten al reality show y que dependen de la justicia estadounidense. Pues entre los 2,593 que se leen hasta el día de hoy, destaca uno que dice: "Se perdió la vergüenza".

Aunque pese a ello, la celebridad que radica en Miami, Florida ha dicho: "Mi mentalidad para el fin de semana será 'Creer en las sirenas'. !Disfruta de su fin de semana!", justo lo que dice en su bañador negro de tirantes, mientras disfruta del agua de la piscina en sus pies.

Lee también: Marjorie de Sousa luce como una princesa de cuento con vestidazo amarillo

No obstante, otros tantos de sus casi 2.5 millones de seguidores, se han puesto a tono con la abogada y han expresado: "Cómo no podría amarte, si eres tan real, vives la vida a plenitud, simplemente bella @anapolotv" o "Preciosa Ana".

También se lee: "Mamacita", "Tenemos ;la misma edad, doctora Polo", "Preciosa en tus 60 Años", "Hermosa", "Amo esta foto, qué hermosa que es Doctora Polo; la amo mucho. Paula de Buenos Aires". Y atendiendo a su descripción, alguien más replicó:

"Yo también! He estudiado muchos videos en YouTube, etc. Me encantan. Excepto, Las verdaderas son agresivas. Los delfines Las cuidan". "Hermosa! Así es, viva la vida al máximo... que disfrute" o "Te admiro Dra. Polo", son otros de los más de 2 millares de mensajes que se pueden leer. La Doctora Polo también ha logrado llamar la atención de por lo menos 103,230 seguidores de Instagram en dicha foto sin filtro y mostrándose tal cual es.

Síguenos en