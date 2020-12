Así ha cambiado el rostro de Silvia Pinal y Alejandra Guzmán con los años

Bien dicen que el tiempo no pasa en vano, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán lo saben muy bien. Hace un par de semanas las famosas fueron las protagonistas de diversos titulares de medios de comunicación debido a que aparecieron sin una gota de maquillaje en las redes sociales.

Fue la propia Alejandra Guzmán- que sin temor a ser criticada posó junto a su madre- quien compartió uan fotografía en Instagram en donde se ven al natural, causando una revolución en dicha red social. No es la primera vez en la que las famosas posan juntas y al natural, sin embargo, su rostro, según sus fans ha cambiado bastante estos últimos años.

Y aunque Silvia Pinal ha señalado en diversas entrevistas que no se ha recurrido al bisturí, hace un par de meses se especuló que la presentadora de Mujer, casos de la vida real, sufrió los efectos de una mala cirugía en el rostro por lo que se vio delicada de salud y se habría deprimido por los resultados del procedimiento estético.

Tras expandirse la noticia como polvora, la figura icónica de la llamada Época de Oro del Cine Mexicano, ofreció una entrevista al programa Ventaneando en donde habló al respecto. “No tiene nada de malo que lo hubiera hecho, es humano que uno quiera siempre verse bien, pero en este caso estoy siempre bien sin hacerme nada”, comentó la actriz.

Pero no fue todo, la actriz reconoció que solo en una ocasión ha recurrido al bisturí para mejorar la apariencia pero fue hace muchos años, por lo que en la actualidad siente que se encuentra bien con su cuerpo. "Yo no tengo tiempo para tratamientos de belleza, yo trabajo y me siento que estoy bien no es de a fuerza hacerme operaciones. Me dan risa. Si lo hubiera hecho lo diría porque no es un crimen", concluyó.

Así era Silvia Pinal de joveen. Foto Instagram Silvia Pinal

Pese a las declaraciones de Pinal muchos de los usuarios de las redes sociales aseguran que nada quedó de la actriz, pues sus cirugías han destruido el rostro angelical que una vez tuvo.

En el caso de Alejandra Guzmán, es sabido que la rockera se ha sometido a diversas cirugías para mejorar su figura y rostro, sin embargo, hubo uno que casi le cuesta la vida. En la mayoría de las veces, Guzmán siempre está en el ojo del huracán por las diversas polémicas en las que se ve envuelta.

Desde sus malas cirugías a su mala relación con su hija, Frida Sofía. Pese a ser una de las mujeres más populares del momento, Alejandra ha estado envuelta en diversos escándalos. Estos últimos meses la “Reina de corazones”, como también se le conoce, ha sido severamente criticada ante el radical cambio que ha tenido su rostro.

Tan solo en el 2009 la cantante se sometió a una cirugía de glúteos, pero, poco tiempo después, la intérprete de Yo te esperaba comenzó a sentirse mal por lo que descubrió que le habían inyectado una sustancia llamada metil metacrilato. Sin embargo, la cantante no aprendió la lección, y en el 2018 de nueva cuenta volvió al quirófano para un nuevo procedimiento estético, ahora en el rostro.

Estoy enamorado de Alejandra Guzmán cuando era joven ❤ pic.twitter.com/4eGh1Idc0f — José Miguel Ochaeta (@Delaochaeta) November 27, 2019

Se sabe, que hasta el momento, la cantante se ha sometido a diversas cirugías estéticas, y que actualmente tiene una prótesis de titanio en la cadera. La belleza exterior no dura para siempre, actualmente Silvia Pinal tiene 89 años y Alejandra Guzmán 52.

