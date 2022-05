Así ha cambiado Aracely Arámbula de niña a la belleza que es hoy en día

No cabe duda, que desde chiquita fue una niña linda y con el paso del tiempo, la oruga que salió del cascarón, se ha convertido en una hermosa mariposa... ¡sí!, ella es conocida internacionalmente y su nombre es Aracely Arámbula, una reconocida actriz que ha sufrido (para bien) y un notable metamorfosis, o lo que es lo mismo, una evidente transformación. Y así ha cambiado 'la Chule' desde niña hasta la belleza que es hoy en día.

Con motivo del Día del Niño celebrado internacionalmente el pasado 30 de abril, Aracely Arámbula no hizo más recordar sus inicios cuando de niña, cuando fue una hermosa reina de belleza en sus tiempos de escuela, en el jardín de niños o en la primaria, cuando apenas entre 5 o 6 años de edad.

Y fuel pasado sábado, que la ahora hermosa actriz compartió una postal ¡en blanco y negro!, en la que aparece saludando como reina y con una cauda y corona de reina y la banda cruzada con las siglas S.G.M. (Su Graciosa Majestad) que incluso hicieron resaltar su mirada verde; y aunque la foto es blanquinegra, sus ojos de color son evidentes.

Lee también: Miguel, hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel que tienen gran parecido al cantante, aseguran

Incluso, con esa misma postal colgada de sus publicaciones de Instagram, fue que la ex de Luis Miguel, celebró el Día del Niño durante el 2021, con un pensamiento que salió de su alma y con la que aprovechó para felicitar a otras personas:

"#FelizdiadelNiño #Arafamilia que siempre exista esa magia dentro de nosotros, que nuestro niño interior esté siempre presente para reír y para soñar y correr y no se pierda la capacidad de asombro, porque sea un día muy especial para todos, celebremos como niños... FELIZ DÍA DEL NIÑO #MiArafamiliaBella... Feliz Cumpleaños mi Gio hermoso TE QUEREMOS Y TE AMAMOS!!!!".

Lee también: El sorprendente lazo que une a Aracely Arámbula y Andrea Legarreta como madres

Sin embargo, no hay que olvidar que su paso por las telenovelas dese hace ya 26 años, ha dejado una profunda huella en el mundo de la actuación y que además, la ha impulsado a la actriz a destacarse como una de las actrices más guapas en el mundo del espectáculo, pues no solo actúa, sino que también canta.

Mientras tanto, así lucía de pequeña Aracely Arámbula, cuando ya dejaba ver que sería una de las grandes y más guapas estrellas de la actuación.

En 1994, Aracely Arámbula debutó "Prisionera de Amor", compartiendo créditos con Maribel Guardia, Saúl Lisazo y Gabriela Goldsmith, por ejemplo, que dio paso a un total de trece telenovelas de Televisa, siendo la última el remake de "Corazón Salvaje" (2009) bajo la producción de Salvador Mejía Alejandre y en la que tuvo una participación por partida doble ya ue interpretó a un par de gemelas (una buena y una mala) y compartió créditos con actores de la talla de Eduardo Yáñez y Cristián de la Fuente.

Y aunque sus recordados personajes como la chica rebelde y caprichosa Jacqueline de la Peña en "Soñadoras" (1998-1999), "Abrázame Muy Fuerte" (2000-2001) como María del Carmen o "Las Vías del Amor" (2002-2003) son los que más han marcado su carrera en los melodramas de la televisora de San Ángel, no cabe duda que el radical cambio que tuvo con sus personajes en las producciones de Telemundo, cambiaron totalmente su imagen.

Pues dejó atrás la imagen de niña buena o villana (aunque de bajo perfil), para convertirse en una intrépida mujer que no le temía a nada, pues además, demostró sus dotes histriónicos entre las cámaras y un buen número de técnicos, para grabar las escenas más candentes con actores como David Chocarro, David Zepeda y Carlos Ponce entre otros en telenovelas como "La Patrona" (20212-2013), "Los Miserables" (2014-2015) y por supuesto, la más recordada de todas, "La Doña" (2016-2020).

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!