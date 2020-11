Así fue el disfraz de Thalía de Halloween ¡irreconocible!

La cantante Thalía, quien desde hace dos décadas radica en Miami, Fl., Estados Unidos, acostumbra a celebrar la cultura y las tradiciones de aquel país, por lo que este Halloween 2020 no fue la excepción y se disfrazó de Ace Ventura, el clásico personaje de Jim Carrey de la película de 1994 que lleva por título el mismo nombre del personaje.

Sin embargo, pese a que hizo un muy buen trabajo de caracterización, la también actriz dejó claro que esta vez no sintió esas ganas de querer celebrar el Día de Brujas, y esto, debido a todas las desgracias que han pasado durante todo el año con la venida del Covid-19.

En su cuenta oficial de Instagram, además de compartir su magnífico disfraz, en una postal y un vídeo, Thalía, también externó que por poco y no hacía nada, pues no se sientía en condiciones de celebrar como en otros años.

Aunque por otro lado, agradeció a sus hijos quienes le ayudaron a disfrazarse, así como a una amiga, que fue quien la impulsó a continuar con la tradición anglosajona. Así lo dijo:

"Este año no sentí para nada el celebrar halloween. ¡No he sentido el impulso de decorar, ni me he sentido atraída en lo absoluto por esqueletos o brujas o fantasmas! No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero lo único que quiero es positivismo, alegría y cosas lindas que alegren mi vista...

No tenía planeado en lo absoluto ningún disfraz para el día de hoy, y gracias a una de mis amigas que me animó y a ustedes que me pedían ver mi disfraz de este año, fue que me encendí las ganas y me metí, 1o al closet de @tommymottola a buscar la blusa hawaiana. 2o al de mi hijo por una tank top blanca.

3o a imprimir la credencial de #aceventurapetdetective (funcionó mi impresora!!!)y 4o pedirle a mis hijos emplumados y peludos (mis mascotas amadas) que me hicieran el favor de cooperar para la foto ¡Lo logramos! Happy POSITIVE #halloween2020!!", comentó Thalía en su primera postal.

Mientras que en su segunda publicación, la esposa de Mottola, también contó lo que estaban haciendo con sus mascotas entre los que figuran un par de cachorros de diferentes razas y unos periquitos agapornies para que pudieran lograr la toma perfecta en la foto, pues Ace Ventura era un detective que se dedicaba a encontrar animales:

Aquí las peripecias para que Amor y Pikachu se concentrarán!!! Me acorde tanto de pulgoso cuando grabábamos #marimar Siempre sostenían una salchicha sobre mi cabeza para que el viera fijamente a la costeñita! Pero ahora mi perrita Love lo único que quería era jugar! En fin! Lo logramos y aquí el behind the scenes. #halloween #aceventurapetdetective #birdsofinstagram #dogsofinstagram #fun #dragking

Algunos famosos de la farándula como Lil Estefan (quien se disfrazó de Karol G); Yuri, Luz María Doria (productora de Despierta América), Sofía Reyes, Montserrat Oliver, entre otros, no hicieron más que aplaudir el genial disfraz de la cantante, no sin antes comentar lo bien que le quedó la caracterización a la también actriz.

