Así fue como Juan de Dios Pantoja enfrentó al acosador de Kimberly

El famoso youtuber Juan de Dios Pantoja, se enfrentó a un acosador de TikTok que se la pasaba hostigando a su esposa Kimberly Loaiza, y a través de un video mostró como se confrontó con dicho personaje.

En el canal de youtube de ‘El Súper Trucha’ titulado ‘JD Pantoja encarando al acosador’, muestran a detalle cómo fue que el youtuber se quedó de ver con Augusto, un personaje de TikTok que se dedica a acosar famosos, entre ellos a Kimberly Loaiza, Mont Pantoja, quien es prima de Juan de Dios, y hasta a su hija Kima, motivo por el cual causo la molestia del influencer mazatleco.

“Yo no sé por qué nadie le ha puesto un alto a este ser, porque esta persona ya ha estado en varias partes… No es una rata que se esconde, es de esas ratas que andan en la calle, y no sé por qué nadie le ha puesto un alto”, dijo el también cantante.

Advirtió que las imágenes que se publicarían no eran las más correctas, pues la violencia no es el camino adecuado, sin embargo, argumentó que las autoridades de México no hacen nada en este tipo de casos, y cuando actúan ya es demasiado tarde.

En el video añadieron contenido del tiktokero Augusto, en el que cuestión su comportamiento inadecuado al acosar a mujeres amenazando en que las tocará y les robará un beso, incluso ha viajado a otras ciudades en donde se encuentran las celebridades para grabar videos tocándolas.

Juan de Dios Pantoja explicó que lo que hizo fue poner en su lugar al acosador no solo por su familia sino por todas las mujeres que sufren abusos, y aunque ha sido criticado y no es la mejor figura pública ni ejemplo a seguir, nunca nadie lo ha acusado de ser un abusador sexual.

A través de un mensaje privado, JD Pantoja citó al tiktoker para verse y arreglar el problema, cosa que hizo. En el video también grabaron el recorrido hacia el lugar donde se verían y explicó que se puso una venda en la mano izquierda por cualquier cosa, asimismo se quitó los aretes por si lo llegaban a golpear no resultara herido.

Al llegar al lugar acordado, el tiktoker Augusto le mandó un video diciendo que ya iba al encuentro, y comentó que aceptaba porque JD Pantoja estaba en su derecho de golpearlo reconociendo que había hecho mal en meterse con su familia.

Cuando llegó Augusto, JD salió del auto donde lo esperaba, y lo confrontó. El tiktoker se arrodilló para pedirle perdón al youtuber, pero éste le dio un puñetazo en el rostro. Los amigos de Pantoja también golpearon a un amigo de Augusto que también subió videos similares.Después de golpearlo le pidió a Augusto que subiera un video disculpándose de haber acosado a Kimberly, a su prima e hija.

“Vengo a pedirle disculpas a Juan de Dios, esto no es actuado, la verdad yo me pasé, quería ser famoso, la verdad yo quería ser famoso, a su prima, eso es lo que me pasó, y sí él es un caballero, sigue siendo mi ídolo y la vedad que Dios me lo bendiga, yo me gané esto, por ser un mal padre, por tratar mal a mi hija, estoy aquí afrontando las consecuencias”, dijo el acosador.

Posteriormente, Juan de Dios mostró su mano derecha hinchada, y acudió a un hospital para hacerse una radiografía en donde con una fractura en los nudillos; el médico le comentó que no solo los huesos estaban rotos sino que se había desacomodado.

Al final, JD Pantoja mandó un mensaje a sus seguidores en donde explica que iba a ser intervenido en una cirugía en su mano y estaría en reposo 6 semanas, por lo que lamentó que no podría ver el nacimiento de su hijo.