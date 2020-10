Así despidió Lucía Méndez al Estilista Alfredo Palacios

Hace apenas dos horas, se ha dado a conocer la triste noticia del fallecimiento de Alfredo Palacios, mejor conocido en el medio del espectáculo mexicano como "El Estilista de las Estrellas". El también titular del programa de radio "Salud y Belleza" de Grupo Radio Fórmula, quien todavía el día de ayer invitaba a sus seguidores a escuchar la emisión sabatina, ha sorprendido sin duda por su deceso.

Y ante la irreparable pérdida, algunas famosas quienes siempre se pusieron en sus manos para embellecerse y pulir su imagen durante sus carreras artísticas, han expresado el dolor que les causa su partida; entre ellas, la Diva de México, Lucía Méndez.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que la protagonista de "Tú o Nadie", compartió su sentir por el fallecimiento del estilista, a quien consideraba un gran amigo.

"Mis amores, ¿Como están? Yo la verdad estoy muy triste, porque hoy se murió #AlfredoPalacios un amigo entrañable, de momentos muy importantes de mi vida siempre, un amigo que se desaparecía cuando te iba bien pero era el primero que estaba ahí cuando te iba mal y tenías un problema", empezó narrando la cantante tras publicar una fotografía en la que aparece con Palacios.

"Este año ha sido terrible para mí porque he perdido a José José y a tanta gente que ha muerto, que no hemos podido hacer nada, lo único que puedo decirles es que murió un triunfador, un líder, un número uno en la radio, durante muchísimos años, con su estilo sencillo y neta como era él un triunfador....Me da mucho gusto porque ya no está sufriendo, ya nada le está doliendo, y lo único que quiero es que tenga una elevación maravillosa y que Dios lo guarde en su gloria y que de verdad lo recordemos con muchísimo cariño, porque sí me está doliendo mucho su muerte.Descansa en paz Alfredo, te fuiste pero lleno de gloria amigo, un triunfador, y así como triunfaste en la tierra, triunfaras en el cielo. TE AMO ALFREDO".

Fue el emotivo mensaje que Lucía Méndez externó. Sin embargo, en un segundo mensaje, externó la importancia de estar bien y cultivar buenas relaciones con todo mundo, pues eso será motivo de elevar el espíritu al cielo cuando dejemos este mundo.

Por eso hay que estar bien con todos y con Dios, para que estemos todos, bien preparados, ¡Cuando ese día llegue...! ¡De eso no se salva nadie! Y teniendo paz, ¡Ya estás muy afortunado!".

