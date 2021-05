Así conquistó Jennifer Lopez la noche del concierto VAX Live 2021

El pasado fin de semana, la cantante Jennifer Lopez se preparaba junto con sus bailarinas para su participación en el concierto presencial "VAX Live 2021", organizado por Global Citizen con el fin de reunir más de 22 mil vacunas contra el Covid-19 y poder vacunar a la humanidad. Y antes de ser transmitido el concierto, 'la Diva del Bronx' no pudo esperar, y en sus redes sociales, presumió los outfits con los que conquistó la noche del evento.

El día de grabación del concierto, el pasado lunes 3 de mayo, fue que la neoyorquina dejó boquiabiertos a sus más de 151 millones de su cuenta oficial de Instagram, al lucir algunos de sus outfits que utilizó para cantar temas como "Sweet Caroline" o "Ain't Your Mama"; mismos que fueron compartidos a través de su perfil personal en la red, cuya descripción de lee:

"When rocking a ponytail... you know it’s about to go down. Don’t Miss @glblctzn #VaxLive in 5 days! Photo: @chrisappleton1 @lacarba" (Cuando meces una cola de caballo... sabes que está a punto de caer. ¡No te pierdas @glblctzn #VaxLive en 5 días! Foto: @ chrisappleton1 @lacarba).

Uno de los primeros outfis que JLo utilizó para el concierto presencial, fue un jumpsuit blanco, inspiración Elie Saab con el que modeló para sus fans en una de sus pasadas publicaciones, que hace las veces de un atuendo ochentero con brillos, encajes y diseños acampanados.

De Zuhair Murad sería el segundo y glamoroso outfit que la neoyorquina utilizaría para continuar con el show, en el que invitó a su madre Guadalupe Rodríguez a subir al escenario para entonar juntas "Sweet Caroline". Esta vez, el atuendo sería una especie de vestido u otro jumpsuit pero esta vez cubierto de plumas y brillos, por lo que no se distingue el diseño de la glamorosa prenda.

Y para cantar su éxito "Ain't Your Mama", la ex novia del también invitado de la noche Ben Affleck, lució un body multicolor, en brillantes tonos como amarillo, rosa fucsia, morado, verde limón y negro con la parte del busto marcada y cuello tipo Halter de Roberto Cavalli.

Así mismo, se le podrá ver cantar el próximo sábado 8 de mayo, fecha del concierto en televisión, con un mini vestido color amarillo mango, diseñado asimétricamente y con algunos detalles de líneas negras, así como algunas aplicaciones de pedrería en forma de león -del mismo diseñador-, que acompañó con mallas de red y unas botas hasta la rodilla.

Por ello, la Diva del Bronx se ha llevado los más grandes aplausos antes de ser vista por tv, por un total de 2'143,140 seguidores y en su publicación se pueden leer sólo comentarios halagadores, entre los que hasta ahora, se pueden leer más de 12,500.

Y es que, Jennifer Lopez siempre se ha preocupado por ofrecer un show de primera calidad a sus fanáticos, quienes la disfrutan en vivo y a todo color y es por ello que su imagen, es una de las mejores arriba de un escenario; en YouTube, se puede ver parte de lo que será el "VAX Live: The Concert to Reunite the World".