Aseguran que a Thalía se le pasó la mano con el bótox y la comparan con Lyn May

Tras someterse a un tratamiento estético de re estiramiento de la piel facial que consiste poner cada músculo en su lugar, hay quienes aseguran que a Thalía se le pasó además, la mano con el bótox y la comparan con la reconocida vedette Lyn May.

Y es que, a sus 50, Thalía luce un rostro como pocas mujeres del medio del espectáculo, por lo que los fans argumentan que no tiene por qué someterse a uno y otro tratamiento, pues es bella por naturaleza, demás de que cuida mucho su salud y figura.

Por lo que, tras compartir el vídeo del momento en el que le re estiraban la piel, la esposa de Tommy Mottola, subió una foto a su cuenta de Instagram, en la que se le ve posando junto a su mascota, un perro de raza Doberman, desde su gimnasio personal.

Comparación con Lyn May y otras famosas

Publicación en la que la intérprete de "Amor a la Mexicana" de los 90's, indicó que su mascota no la deja ejercitarse como suele hacerlo, pues ¡no se le despega!; así lo explicó: "No me deja ni por un segundo! Hasta cuando estoy haciendo ejercicio está de metiche". Aunque alguien le hizo saber: "Es amor incondicional de ellos, es increíble".

Y mientras escribía esto, Thalía compartió una foto en la que se le ve una gran sonrisa, aunque hay quienes aseguran que ya no es la misma de antes, pues casi, casi, la han comparado con Lyn May y hasta con su colega, la cantante Alejandra Guzmán, por tantos 'arreglitos' que se han hecho en el rostro.

Y mientras Itatí Cantoral le envió corazones rojos, Carlos Ponce le lanzó un "Hhaaaa epaaaa" y Jéssica Barros un: "Wowoow so beautiful" (Wowoow, qué hermosa), miles de fanáticos se han pronunciado a la imagen de Thalía...

Los más sinceros comentarios de sus fans

"Que dada en la madre te diste en la cara", "Tan angelical qué tenía su rostro, no se parece a la Thalía de las novelas", "En un bosque de la China...", "Thalis, ya no te infles los cachetes, te ves rara", y otros más hasta tiraron la lagrimita: "Bótox... why?" (Bótox... ¿por qué?)...

Y otros más han dicho: "Did she have work done on her face??" (¿Se ha hecho algún trabajo en la cara?), "Qué le pasó a la cara de mi hermosa Thalía) o "Ya se ve que te pusiste bótox! Solo no exageres eh, como la Guzmán porfa".

Y una fan más, le envió una carta dándole su opinión: "Thalía. Yo, siempre desde niña te comparaba con otras mujeres de la farándula y decía, nadie más linda que Thalía, su cara angelical y sin cirugías o retoques.... Pero desde que te hiciste el tratamiento en tu rostro, ya tu cara no es la misma. Es decir, ya no pareces tú. Se que a medida que pasan los años perdemos belleza, pero para mí tu seguías siendo bella, no hay nada mejor que envejecer con dignidad", enuncia la primera parte del comentario y continúa:

"Y la verdad como te ves ahora no reconozco a la Thalía de siempre. No se te ve bien. Debes dejar de hacerte cosas en tu cara y ojalá se pase el efecto en unos meses, porque sería una lastima no volver a ver a la Thalía de siempre aunque con más años, bella como siempre y sabiendo que en algún momento la belleza se desvanece pero queda la esencia y así estabas, no sé para que te hiciste eso. No soy nadie, pero como tú fan te doy mi humilde opinión".

Como sea, Thalía ha llamado la atención de más de 137 mil seguidores y se pueden leer más de 1,600 comentarios.

