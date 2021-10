La moda es uno de los temas más importantes en la vida de la actriz Maribel Guardia y tras protagonizar un sinfín de postales que demuestran lo dicho, este fin de semana no fue la excepción, pues la costarricense arrasó con un par de looks de fin de semana con los que se ve ¡guapísima!

El primero de estos, fue un conjunto de falda y blusa que le quedan un poco más que tatuados a su cuerpo y resalta su figura de infarto. Así fue como lució el pasado viernes desde el balcón de su lujosa recámara. El corte asimétrico de la minifalda que además deja ver un poco más que cuerpazo, así como la blusa que dejó ver su marcado abdomen que pule en su gimnasio personal, la hicieron lucir como toda una diosa.

Además de su característico maquillaje y su cabellera larga, negra y lacia así como su fleco de quinceañera, fue con un par de aretes en forma de cruz y sus zapatillas con pulsera de serpiente, que complementaron su auténtico look.

"No olvides que Dios es más grande que tus problemas. #feliz #viernes #look @klaudethcollection", se lee en la descripción de su publicación del viernes, en la que da muestra de la fe católica que siempre ha hecho pública. Maribel Guardia lució espectacular como sólo ella sabe hacerlo, pero no fue el único par de postales que la hicieron brillar este fin de semana.

No obstante, tras su post, la costarricense recibió halagos y piropos por parte de sus compañeros y amigos del medio artístico así como de sus fanáticos; entre estos se lee: "Guapísima" por parte de Ana Bárbara, mientras que la actriz Gaby Ramírez escribió: "Omg belleza".

Otras famosas que reaccionaron a su publicación fueron Yanet García (la ex Chica del Clima de "Hoy") y Adriana Fonseca; por su parte, Lorena Herrera también aseguró: "Bellísima de negro también!!!". Zoraida Gómez también dijo: "Qué belleza de mujer por Dios".

Una segunda postal compartida por Maribel Guardia es en la que parece con un vestido color piel de corte camisero y tipo cazador que combinó con unas zapatillas del mismo color. En compañía de una de sus mascotas, la esposa de Marco Chacón escribió:

"Hoy dedica tu sonrisa al mundo, tu vida a Dios, y tus esfuerzos para lograr tus metas, y todo tu tiempo para ser feliz. #look @paris_london_boutique".

Lourdes Munguía, una de sus mejores amigas, reaccionó con un "Bella", mientas el diseñador mexicano Mitzy dejó colgado un corazón blanco y unas estrellas en su comentario. "Que bella la beba" y "Qué hermosa, Maribel", son otros de los piropos que Maribel Guardia cobró tras sus dos publicaciones con las que arrasó entre sus seguidores.

