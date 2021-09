Arrasa Jacky Bracamontes con vestidazo en los premios Latin Billboard

La distinción es un elemento que caracteriza a la actriz y modelo Jacky Bracamontes, quien tras convertirse en Nuestra Belleza México en el año 2000, se ha posicionado como una de las celebridades mejor vestidas de los grandes eventos y alfombras rojas como en la de los Premios Latin Billboard, en los que ¡arrasó con vestidazo!

Y es que la tapatía de 41 años demostró una vez más de lo que está hecha y con la elegancia que la distingue "tumbó caña" con un singular diseño en el evento de los Latin Billboard 2021, que además de un estilo dramático, resulta ser muy moderno.

Jacky Bracamontes fue una de las anfitrionas de la importante entrega de premios, por lo que fue muy atinada al optar por un vestido fuera de lo común y de especial corte asimétrico, que además lució por la degradación de sus colores que iba del rosa mexicano al blanco con una cola de más de un metro; la prenda que la hizo lucir imponente, es creación de Maison Alarcon (José Alarcón).

Lee también: Marjorie de Sousa en Miss Venezuela, antes de ser villana de telenovelas

Al evento asistieron famosas cantantes del momento como Camila Cabello, Karol G y Rosalía, no sin olvidar la presencia de la actual Miss Universo de origen mexicano, Andrea Meza; no obstante, quien literalmente se las llevó de calle como una de las mejores vestidas de la premiación, fue sin duda, Jacky Bracamontes.

Otro de los detalles del vestido con el que la protagonista de "Sortilegio" (2009) producida por Carla Estrada para Televisa, es un bustier de red, que dio un toque vanguardista, además del drapeado en sesgado que resaltó su silueta.

Lee también: Jacky Bracamontes y sus cinco mejores telenovelas en Televisa

Fue a través de su cuenta de Instagram que la tapatía compartió su especial vestido bajo una descripción que denota que no cabe de alegría: "¡Otra fotito de esta noche increíble! #LatinBillboards @maison.alarcon ¡Amé tu vestido!", tras utilizar un look de Karla Birbragher.

La estrella de la televisión complementó su look con unas zapatillas color rosa -que hacían juego con el vestido- de tacón de aguja y la cereza del pastel, fueron los accesorios de Charlie Lapson, que destacaron aún más el especial outfit de la ex Nuestra Belleza México, quien por cierto, sabe desenvolverse a la perfección en este y otro tipo de eventos.

Seguido de su vestidazo, no se pueden dejar de lado, su peinado que terminó en una coleta tipo chongo que lucían algunas ondas y mechas sueltas al frente. Por otro lado y no menos importante, el make up (maquillaje) fue ideado por Laura Barcerló que destacó su mirada con unas sombras en tono smokey, con mejillas en tono coral y un labial del mismo color.

Por supuesto, las miradas de los presentes estuvieron centradas en la tapatía quien además condujo el evento y en su cuenta de Instagram -tras su publicación- le llovieron piropos y un sinfín de corazones rojos; al momento, más de 108 mil, así como no menos de 655 halagadores comentarios.

Arrasa Jacky Bracamontes con vestidazo en los premios Latin Billboard. Foto: Instagram Jacky Bracamontes

Síguenos en