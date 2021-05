Ariel Miramontes alias Albertano, publica foto y le llueven los piropos

El actor Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano Santa Cruz -por su entrañable personaje surgido de la serie cómica "María de todos los Ángeles", que protagonizó junto a la actriz y comediante Mara Escalante-, ha acaparado miradas y ha sido objeto de muchos piropos por una foto que publicó recientemente.

Y es que, el actor de Televisa, ha enamorado a muchas al dar vida a Albertano, un muchacho de barrio que se expresa como puede pero se da entender y no sabe hacer muchas cosas pero desea encontrar un trabajo bien pagado y en el que se esfuerce y se ensucie lo menos posible.

Ése es Albertano Santa Cruz, un personaje cuya pulcridad y su particular estilo de vestir, son sus características más notables, y las que lo han posicionado como uno de los mejores comediantes de la televisión mexicana.

Lee también: Ana Martín posa con Livia Brito; le piden que no se le pegue lo grosera

El también personaje de "Nosotros los Guapos", serie que protagoniza junto al actor Adrián Uribe compartió un par de postales, que ha dejado a muchos con la boca abierta y la baba caída; se trata de un #TBT de cuando interpretó a 'Alberzan", haciendo referencia al icónico personaje "Tarzán", interpretado originalmente por el actor Elmo Lincoln en 1918 (dentro del cine mudo) y recreado 23 veces más.

Cuya descripción del par de postales en las que posa con un puñal y entre lianas con el clásico calzón confeccionado -supuestamente- con piel de leopardo, se lee: "Jueves de #chanok “Alberzan” les comparto dos más del estudio de #junglelook @luisreyes_foto @vime_mx".

Motivo por el cual, Ariel Miramontes o Albertano Santa Cruz, se ha hecho acreedor a loscomentrios más halagadores, tales como: "Compadre andas al 100", por parte de otro galán de la televisión como lo es Latin Lover. La cantante Maya Karunna de Caló, tmbién reaccionó a la postal del actor: "A caray! No ps sí hay!"

La actriz Michelle Vieth, quien ha salido del reality show "Las Estrellas Bailan en Hoy" de Televisa, fue una de las más sorprendidas: "ESTO ES DEMASIADOOOOOOO…. No puedo oooo…. Yo quiero ser tu Jane, tu cheetah, tu liana, tu lo que seaaa … BASTA CON TANTA WAPURA …".

Por su parte, el actor cubano Adrián Di Monte -nada despreciable-, sólo comentó: "ALV", ¿qué habrá querido decir?... El comentario de Jerry Velázquez, escribió: "Estaba escribiendo “sex symbol” y me autocorrigió a “sex cumbión”. ¿Coincidencia o diosidencia?".

Y los halagadores comentarios no cesan: "Me recordaste a... Chayanne es mi nombree... el fuego ardiente del amoor" o "Todos diciéndome, Amigo tú no tienes debilidad, Mi debilidad: caritas con ojos de corazón"; o el clásico "A su!!!!!"...

Al momento, Ariel Miramontes o Albertano Santa Cruz ha logrado cautivar a 93,494 usuarios de Instagram de un total de 1.6 millones de seguidores, y se pueden leer más de 1,960 mensajes a línea de comentarios.