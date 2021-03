Ariadne Díaz presume cuerpazo en delicado vestido rosa y cabello rubio

Ariadne Díaz es una actriz reconocida en el medio artístico por su profesionalismo y trabajo, y también por su espectacular belleza, que deja impactados a todos por igual y le ha ganado millones de seguidores en Instagram.

La guapa histrionisa de teatro, series y telenovelas ha pasado por muchos cambios de look para interpretar a los personajes a los que les ha dado vida pues parte de su trabajo para adecuarse a los requerimientos del proyecto en cuestión.

Es por ello que Ariadne Díaz no le teme a los cambios, y aunque está acostumbrada a presumir su tono natural de cabello, no le dijo que no a los productores de la telenovela ‘La doble vida de Estela Carrillo’ cuando le pidieron que aclarara su color de pelo para encarnar a la protagonista y el resultado fue genial.

La esposa de Marcus Ornellas compartió una fotografía de cómo lucía durante la campaña publicitaria de ‘La doble vida de Estela Carrillo’, producción de Rosy Ocampo para Televisa, y que se transmitió por el Canal de las Estrellas en 2017.

La protagonista de ‘La Malquerida’ presumió cuerpazo con un femenino vestido rosa con tirantes caidos, que dejaban al descubierto sus hombros, y un escote en forma de corazón, que la hacían lucir sus encantos de manera delicada.

Ariadne Díaz lucía entonces una cabellera larga en tonos rubios y castaños, que le aportaba luz a su rostro y la hacía ver muy guapa. Además, traía puestos unas zapatillas abiertas de tacón alto en color azul, que contrastaba y al mismo tiempo combinaba con su atuendo.

La actriz originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, reconoció que este fue uno de sus outfits favoritos de la promoción de la telenovela en Estados Unidos ya agradeció a su equipo de imagen por el conjunto, pues, sin enseñar demasiado, arrancó suspiros en su cuenta oficial de Instagram, donde publicó la foto.

“Estás súper hermosa. Mi crush por siempre”, “Guapísima, me gustó mucho tu telenovela, eres una gran actriz”, “Esa foto es para las y los envidiosos, bella por dentro y por fuera”, “Felicidades, espectacular tu actuación” y “Qué guapa” fueron algunas de las reacciones que se repitieron en el post de la actriz.

Entre los fans de Ariadne Díaz hubo quienes pidieron la segunda temporada del melodrama, sin embargo, y aunque se especuló mucho que habría parte complementaria (así lo dejaron ver los productores por la sobreimpresión de “continuará” en el final de la telenovela), cuatro años después no se ha confirmado nada.

Por el momento, la histrionisa mexicana no ha dado a conocer si tiene algún proyecto en puerta luego de su renuncia a la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’, la cual ha tenido muchos problemas para realizarse pues parte del elenco ha salido por diversas razones.