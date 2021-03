Si hubiera un concurso sobre cómo lucen su belleza natural las famosas, seguramente Ariadne Díaz se llevaría el trofeo a la más guapa, pues la esposa de Marcus Ornellas se ve igual de bien cuando aparece arreglada o sin una gota de maquillaje.

La protagonista de ‘Llena de amor’, telenovela producida por Angelli Nesma para Televisa, no tiene miedo para compartir imágenes donde aparece con la cara lavada, pues está tan segura de su belleza que no teme compartirla con sus fans.

Sin embargo, no es así para todas las famosas, pues hay quienes sí lucen muy diferentes con o sin maquillaje y no pueden competir en este rubro ante una actriz como Ariadne Díaz, que simplemente no necesita mucho para verse hermosa.

Y eso fue justo lo que pasó con Ariadne Díaz y Marjorie de Sousa, luego que esta última compartiera una historia en Instagram donde luce sin una gota de maquillaje mientras se alista para hacer ejercicio.

En el clip se observa a la venezolana lucir su rostro al natural, aunque la toma es muy rápida, y sí luce bastante diferente a como sus seguidores están acostumbrados a verla, pues es una de las actrices que siempre está muy arreglada y muy bella.

Ariadne Díaz opaca a Marjorie de Sousa luciendo sin una gota de maquillaje. Foto Instagram Marjorie de Sousa y Ariadne Díaz

Sin embargo, en el duelo de quién luce mejor sin maquillaje, Ariadne Díaz sale triunfante pues con una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde muestra su cara totalmente limpia, opacó totalmente a Marjorie de Sousa.

La esposa de Marcus Ornellas aparece en la imagen parada frente a unas flores blancas de su jardín y se muestra a la cámara sonriendo, con el cabello suelto y sin delineador en los ojos o labial en los labios, y pese a ello luce hermosa.

Aunque ambas actrices son reconocidas por su belleza, las dos tienen estilos muy distintos, pues mientras Marjorie de Sousa suele lucir espectacular en sus fotos de Instagram, Ariadne Díaz prefiere mantener un perfil más bajo y compartir cosas sencillas.

Además, las dos histrionisas tienen en común que ya son madres y ello les suma puntos al observar lo bien que conservan tanto su cuerpo como su rostro, sin duda una labor muy complicada cuando tienen que estar al tanto de otras personas que dependen de ellas.