Ariadne Díaz luce cuerpazo al estilo Yanet García y la llaman cachetona

Como muy pocas veces, Ariadne Díaz sacó su lado más atrevido y presumió su espectacular figura en un atrevido bañador con el que deleitó a sus más de cinco millones de seguidores de Instagram. La actriz de Televisa aprovechó que se encuentra tomando unas merecidas vacaciones para demostrar que tiene cero celulitis al lucir cuerpazo al estilo Yanet García por lo que la llamaron cachetona.

Sin duda, Ariadne Díaz, quien hizo su debut en la televisión cuando tenía 20 años en la telenovela, Muchachitas como tú, en donde le dio vida a Leticia Hernández, es uno de los rostros más bellos de la televisión y una de las mujeres que posee una escultural figura por lo que no duda en presumirla en internet.

No es raro que la actriz de teatro y televisión deleite la pupila de sus millones de seguidores de Instagram, y no ciertamente con bikinazos como lo hizo recientemente, al posar de espaldas y con traje de baño de dos piezas en color negro con el que dejó al descubierto su voluminosa y rendonda retaguardia, atributo por el que la llamaron cachetona.

La actriz señaló que en su intento de posar sexy al estilo Yanet García, no obtuvo los resultados que ella quería. “Cuando les dices que te tomen una foto sexy al estilo de @iamyanetgarcia pero te dejan las chanclas, los juguetes, las mochilas y se te atraviesan en la foto #nicetry”, escribió la esposa del actor Marcus Ornella en el pie de la imagen que hasta el momento lleva más de 400 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios en los que sus fanáticos alaban su figura.

Entre los comentarios que destacan en la publicación de Ariadne Díaz se encuentra el de Maribel Guardia, Grettell Valdez, Jessica Decote, Luz Ramos y hasta la propia Yanet García, quien le escribió “¡¡¡¡TE AMOOOOOO!!!! ¡¡¡¡¡Que cuerpazo!!!!!”.

Muchos de los seguidores de la actriz de 34 años aseguraron que ella no le pide nada a La Chica del Clima y que incluso tiene mejor cuerpo, además de que algunos de estos mostraron muy curiosos ante los voluminosos y rendondos glúteos de la actriz, pues es la primera vez que la famosa deja más al descubierto su retaguardia.

“ No por favor, tú no seas como Yanet García ? tú no, tú no”, “De verdad son naturales ??? “, “ Mucho mejor que Yanet “, “ Y no le. Pides nada a Yanet”, “ Más hermosa tu foto que las de Janeth sin duda alguna”, “ “Santo cielo pero ni quien se fije en las .... felicidades por tener ese hermoso cuerpo”, “Cachetona”, son algunos de los comentarios en la publicación de Ariadne Díaz.