Ariadne Díaz explota contra fans que dicen que sus cachetes son falsos tras foto en bikini

Ante el revuelo que provocó Ariadne Díaz en las redes sociales luego de compartir una foto en bikini en la que resaltaba sus cachetes, provocando la envidia de muchas mujeres, la actriz de Televisa explotó contra fans que dicen que sus glúteos son falsos.

Desde hace unos días, la actriz mexicana que alcanzó la fama tras protagonizar la novela juvenil, Muchachitas, compartió que se encuentra de vacaciones con su familia en Puerto Vallarta, lugar que ha aprovechado para disfrutar al máximo, además de presumir el cuerpazo que tiene en sensuales bikinis con los que ha generado toda una controversia, supuestamente porque sus cahetes son falsos.

Tras el escándalo que han provocado sus redondos y voluminosos glúteos, Ariadne Díaz rompió el silencio y aclaró si se ha sometido a alguna cirugía para aumentar sus cachetes o si son naturales. Fue a través de sus historias de Instagram que la famosa respondió sarcásticamente a los que aseguran que está operada mientras platicaba con su pareja, Marcus Ornella.

La protagonista de novelas de Televisa explicó que su cuerpo se transformó gracias a que bajó de peso, desmintiendo que su retaguardia este así porque recurrió al quirófano. “Oye mi amor, ¿te gustó mi foto que subí hoy? Yo estaba dudosa de subirla o no, es que me tomo muchas fotos así pero para mí, entonces le digo a Marcus ‘¿la subiré?’ y me dice ‘súbela, te ves muy guapa’. Te pasas… Oye mi amor, ¿qué opinas de los implantes que me puse en las pompas? ¿Me quedaron bien?”, dijo la actriz a su pareja.

Marcus Ornellas aprovechó que su prometida daba una explicación a los fans de la situación para salir en su defensa. Mientras que el actor brasileño la llenó de halagos y aseguró que no era celoso. “Me encantó, no te conocía ese ángulo mi amor… Te ves hermosa, me encanta, soy cero celoso…. No los conozco mi amor (esos implantes)… Es original de agencia”, indicó.

Con el humor que la caracteriza, Ariadne Díaz indicó que no es nuevo para ella que le levanten falsos, pues ya está acostumbrada a ello .

La foto de Ariadne Díaz que generó toda una controversia por sus enormes cachetes. Foto Instagram Ariadne Díaz

“Dicen que hasta se me ven. Me los pusieron muy bien que ni tú te diste cuenta. Qué payasos son, nadie me inventó que tenía implante de lonja cuando subí de peso, pero ahorita que ya bajé y se me ven las pompas ahí sí”, expresó entre risas.

Díaz manifestó que hasta se atrevió a escribirle a Yanet García y contarle el revuelo que había causado posar a su estilo.

“Hasta le escribí a Yanet García y le dije ‘está cañón esto’, porque sube uno fotos así normales, bueno siempre me han dicho que si me opere la nariz, pero sí las pompas quizá un par de veces alguien me preguntó, pero ya gente asegurando así de ‘claro le hicieron un buen trabajo porque le pusieron un buen implante’, yo así de ‘no manchen a qué hora me puse el implante’. Pues gracias, creo que al final supongo es un halago”, explicó Ariadne Díaz.