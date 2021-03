Ariadne Díaz deslumbra con tremendas piernas y le dicen que es mucha mujer para Marcus Ornellas

Ariadne Díaz es una belleza en toda la extensión de la palabra. No sólo es guapa y con cuerpazo, sino que su carrera está respaldada por el gran talento que posee para la actuación, lo cual la ha llevado a participar en diversos proyectos de televisión y teatro.

La actriz originaria de Puerto Vallarta, Jalisco, suele ser muy activa en sus redes sociales, donde muestra su vida diaria o sostiene charlas mediante un Live en Instagram con sus seguidores, quienes agradecen la atención que tiene con ellos y siempre la llenan de comentarios positivos.

Una de las facetas que más llena la vida de Ariadne Díaz es ser madre. Así lo ha hecho saber en innumerables ocasiones y disfruta tanto esta etapa que no le importa ensuciarse y cansarse jugando horas con su hijo, y en esta ocasión aprovechó para tomarse una fotografía que encendió las redes.

La protagonista de ‘La malquerida’ subió una instantánea a su cuenta oficial de Instagram en la que aparece con un vestido floreado de hombros descubiertos, y un sombrero, sentada en el pasto del jardín de su casa y mostrando las tremendas piernas que posee.

La actriz mexicana compartió un mensaje junto con la imagen, en el que explicaba que había pasado una jornada de juegos con su hijo y que, aunque la foto no lo revelara, estaba muy cansada y “volviéndose loca” por el encierro obligado por la pandemia.

“Acuérdense que es foto de instagram... lo que no se ve es que antes hubo Paw Patrol 20 horas, pelea y reconciliación hasta con mis plantas, hacerla de maestra después de que acaba la clase por zoom y darte cuenta que no te sale, que te caiga gordo tu marido, tu hijo y hasta los perros y luego te acuerdas que todavía te falta un buen rato aquí todos encerrados, #ánimo si te sirve de consuelo yo también me estoy volviendo loca. @Marcusornellas (se la dejé de hacer de tos para la foto, ahorita le sigo)”, escribió Ariadne Díaz.

El post, y las hermosas piernas de la histrionisa no pasaron desapercibidas para sus seguidores, y hubo algunos en especial que hasta le dijeron que era mucha mujer para su marido, el actor brasileño Marcus Ornellas.

“Eres mucha potranca para poco jinete. ¡Estás bellísima!” y “Demasiada mujerona para el marido que tiene” fueron dos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Ariadne Díaz, donde otros fans concordaron con ella respecto del encierro.

La actriz se la ha pasado durante este tiempo con su familia y ha cuidado de su esposo y su hijo mientras le llega un nuevo proyecto. Hace poco, estuvo considerada para el protagónico de la serie ‘Malverde: El Santo Patrón’, pero finalmente renunció a dicha producción.