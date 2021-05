Haber interpretado por cuatro años el personaje de Altagracia Sandoval, ha sido sin duda, una de las mejores satisfacciones que le ha dado su carrera como actriz a Aracely Arámbula y por ello, ha sido recordada por la chihuahuense en su más reciente post de sus redes sociales; y tras mostrar su imagen como mujer empoderada, la llaman demonio y pasión.

Sin embargo, para destacar su empoderamiento como la mujer que es, llamada incluso, 'La Doña', por dicho personaje protagónico de la producción de Telemundo entre 2016 y 2020, Aracely Arámbula lo hizo con una frase célebre de otra grande, la finada actriz y cantante estadounidense Marilyn Monroe.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, que 'la Chule', publicó una emblemática imagen como la mujer empoderda que es Altagracia Sandoval, que con su incomparable belleza, porte, elegancia y cuerpazo, ha logrado vencer a los enemigos más poderosos.

Y es que, al ver morir a sus padres y a su novio de la adolescencia a manos de una peligrosa banda de criminales, se juró a sí misma que tras vengar con cada uno la muerte de sus seres queridos, nadie la volvería a lastimar en la vida, aunque para eso se hayan cobrado muchas vidas, como la de su propia hija Mónica (Danna Paol), quien fue asesinada por uno de sus peores enemigos.

Con un particular outfit de jeans de mezclilla color negro, un exquisito brasiere de encaje strapless y una blusa totalmente transparente, Aracely Arámbula hizo resaltar sus voluptuosos encantos, no sin antes, acompañar el atuendo con un saco tipo blazer color amarillo mango, que sin duda alguna, resaltó aún más la belleza de la actriz de 46 años.

Aracely escribió al pie de la postal: "...“Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para tus sueños.” Actriz estadounidense Marilyn Monroe. Mi #ArAfamilia hermosa, espero que tengan un bello día lleno de felicidad. Les mando muchos besos y bendiciones. #miarafamiliabella #frasesmotivadoras #sexy #miercoles #sueños".

"Mi doña, te amo con locura", "Mujer, demonio y pasión pumpumpumpumrumrum", "Mi doña", "Ara!!!", "I love you so much, Aracely" (Te amo mucho, Aracely), "Ya queremos ver las sorpresas en las que estas trabajando muchoo", "Bebita lindaaaa ", "Cómo eres tan hermosa", "Ahhhh pero qué belleza", son algunos de los comentarios que se pueden leer, escritos por sus fanáticos y algunos compañeros actores del medio artístico.

Al momento, se puede ver el gran poder de convocatoria ya que a tres horas de haber sido recordada esta parte de la carrera actoral de la ex de Luis Miguel por ella misma, ha logrado capturar las miradas de 31,978 fanáticos y se pueden leer un total de 484 mensajes.

Mientras tanto, puedes disfrutar de la faceta de Aracely como conductora de MasterChef Latino, y de una postal cuya descripción se lee: "#ArAfamilia hermosa, cómo están? Oigan que les ha parecido esta temporada de @masterchefmx?cuéntenme cuál ha sido su capítulo favorito. L@s amo".