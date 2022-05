Aracely Arámbula y otras famosas que han criado solas a sus hijos

Ser madre implica una serie de compromisos y responsabilidades y se considera como la profesión (sin título o certificación avalada por alguna institución) y una de las más difíciles de cumplir. Y en el proceso, la decisión de separarse de una pareja, no sólo es cuestión de las mujeres no conocidas, sino también de las famosas, como la de la actriz Aracely Arámbula y muchas más que han decidido criar solas a sus hijos.

La historia de Aracely Arámbula se remonta a principios de los años 2000, cuando conoció al cantante Luis Miguel y, según ha dicho la propia 'Chule' su historia de amor fue hermosa. De ésta nacieron dos hijos que llevan por nombre Miguel (15 años) y Daniel (13 años). No obstante, la vida no fue fácil para la pareja y ambos decidieron separarse, siendo ella quien llevara la batuta de su hogar, sin su famosa pareja y educando y criando sola a sus hijos, a quienes adora.

Muchas más famosas son las que han decidido por una o por otra situación poner fin a la relación que existió con el padre de sus hijos, y aunque la vida les ha puesto el duro reto de ser madres y padres al mismo tiempo, también han encontrado otras parejas a lo largo de su vida que les ha servido de soporte pero además con quienes han procreado a otros hijos.

Uno de los escándalos mas sonados de Luis Miguel, antes de que tuviera que ver con Aracely Arámbula, fue su negada paternidad con Michelle Salas, la hija que procreo con Stephanie Salas, hija de Sylvia Pasquel, sobrina de Alejandra Guzmán y nieta de Doña Silvia Pinal, quien en los 90's, tuvo un romance con 'El Sol' y de ahí nació la hermosa hija de ambos.

Y aunque en su momento, Stephanie Salas también fue parte de esa omisión, más tarde lo reveló a la revista "Quien", pero hoy por hoy, también está documentado en la serie de Netflix "Luis Miguel, la serie", que relata buena parte de la vida del cantante, aunque con algunas omisiones. Pero definitivamente ha sido una de las famosas de la dinastía Pinal, que ha decidido criar sola a su hija.

Tal es el el caso de Mayrín Villanueva, quien, tras terminar su relación con Jorge Poza -padre de Romina y Sebastián- estuvo un "rato" sola pero luego se unió en matrimonio al también actor Eduardo Santamarina con quien tuvo a su tercera hija Julia (de 12 años).

La actriz y cantante Verónica Castro, también ha sido una de las famosas que desde hace décadas, decidió llevar la profesión de madre sola, tras esconder por años, que Manuel 'El Loco' Valdés, fuera padre de su primer hijo Cristian Castro y luego el empresario Enrique Niembro, con quien Verónica 'la chaparrita de oro', procreó a su segundo hijo Michel.

Tras un "tropiezo" en su vida o luego de dejarse llevar por el amor del político Santiago Creel, quien tuvo un romance en 2003 con la fallecida actriz de telenovelas Edith González, reconoció públicamente su paternidad, luego de que la también modelo, se echo sola la responsabilidad de sacar adelante a su hija Constanza. Al mucho tiempo, también encontró el amor en el intelectual

Y qué decir de Erika Buenfil, quien sufrió por esconderle a su madre (QEPD) que habría de dar vida a un niño fuera del matrimonio, luego de que su familia era algo conservadora por las propias ideas de su mamá. Nicolás, fue el nombre que decidió ponerle al hijo que procreó con Ernesto Zedillo Jr. -hijo del presidente de México (1994-2000)-, cuya revelación del padre de su hijo, fue hecha en el programa de tv "Ventaneando" de TV Azteca en 2008 a la presentadora de tv, Inés Gómez Mont.

Son muchas las mujeres del medio artístico mexicano y extranjero, quienes han decidido tomar "el toro por los cuernos" y que gracias a su talento y su trabajo permanente en los medios, siempre han podido sacar adelante a sus hijos, tal es el caso de la cubana Niurka Marcos, quien luego de llegar a México a principios de los 2000, Kiko y Romina, se involucró sentimentalmente con el productor de telenovelas Juan Osorio, con quien procreó a Emilio Osorio Marcos, su tercer hijo. Pero a la fecha, sigue sola, sacando adelante a su familia.

La venezolana, ex Mis Universo (1996) y actriz Alicia Machado, así como sus colegas y paisanas Marjorie de Sousa y Gaby Spanic, también han decidido llevar a cuestas la responsabilidad de ser madres y viven felices su soltería y sobre todo, la dicha de haber dado vida al ser que les ocupa gran parte de su vida.

Otras más son Irán Castillo, Sherlyn González, quien ni siquiera ocupó de un hombre para convertirse en madre, sino que recurrió a la fertilización in vitro, así como la retirada actriz Karyme Lozano, Maribel Guardia y muchas más, las que han tenido los ovarios para criar y educar para la vida a su retoños, quienes fueron fruto del amor que en ese momento existían entre ellas y sus parejas, pero que hoy, sólo quedan en la historia de sus vidas.

