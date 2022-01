Aracely Arámbula y Gloria Trevi, bellezas en bikini para empezar el 2022

Tras cerrar un año con fortuna y mucho éxito, la actriz Aracely Arámbula apareció a lado de la cantante Gloria Trevi en bikini para empezar el 2022; lo que indica que guarda una amistad de hace años con la cantante regiomontana, pues no hay que olvidar que juntas cantaron el tema de entrada de "La Doña" telenovela que 'la Chule' protagonizó entre 2016 y 2020 para Telemundo.

Y es que, así como Aracely Arámbula conserva la amistad de muchos famosos del medio del espectáculo y tiene colección de fotos con cada uno de ellos, así mismo lo hace con Gloria Trevi, quien no es la excepción.

No obstante, su amistad ha perdurado por años, y así lo dejaron ver en 2021, cuando antes de que se hiciera oficial la bioserie de Gloria Trevi, su productora Carla Estrada -quien es amiga de ambas celebridades-, publicó unas postales don Aracely Arámbula y Gloria Trevi, y tras ello, se rumoró que sería ella quien diera vida a la intérprete de "Cinco Minutos".

En tanto, aunque 'la Chule' no será la que dé vida en una de las etapas de la vida a la cantante, este primer lunes del 2022, apareció en una postal juntas en las que se les ve luciendo cuerpazo entre sexis bañadores, disfrutando de un momento de relax afuera de la piscina.

El momento fue compartido por la actriz de telenovelas en sus historias de Instagram, la mañana de este lunes para iniciar la semana y el año con todo, luego de mostrar a sus mascotas en algunos vídeos de sus mismas historias.

Por tratarse de un recuerdo compartido a través de sus historias, no se puede ver el número de likes y los cometarios que normalmente Aracely Arámbula genera con cada una de sus publicaciones; lo que sí es un hecho es que junto a Gloria Trevi, ¡son dinamita pura!

Y lo anterior se respalda tras ver la felicidad que ambas relejan en sus rostros con sonrisas de oreja a oreja, tras estar celebrando un momento entre amigas.

Entre tanto, la felicidad que causan en sus seguidores podría ser más todavía luego de lucir cuerpazos en sexis y diminutos bikinis.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!