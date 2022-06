Aracely Arámbula y Demi Rose se dan a desear con diminuto bañador verde

¡Dándose a desear! así fue como las famosas celebridades de las redes sociales Aracely Arámbula y Demi Rose desorbitaron la vista de sus millones de fans tras lucir cada quien y con su propio estilo, un diminuto bañador verde con el que lucieron sensacionales.

Era casi el fin del verano del 2020, cuando la actriz Aracely Arámbula, enamoró a sus más de seis millones de seguidores de su cuenta de Instagram, luego de que posara dando sus "Malas Noticias" -tema que estrenó ese mismo año durante la pandemia por el Covid-19-, con un bañador de dos piezas color verde de tono aguacate, dejando muy poco a la imaginación.

Y con el mismo, también celebró la llegada del fin de semana con un: "Es Vierneeeeeeeeeeesssssssss!!!! Y #Miarafamiliabella lo sabe, hoy 11 de septiembre es un día muy especial #Musica ya escuchando en la radio mis buenísimas #malasnoticiasaracelyarambula una canción que les grabé con todo mi amor y con el corazón abierto", se lee en las primeras líneas.

De verdes ¡no tienen nada!

Por lo que 'la Chule' recibió piropos como: "Más o así de guapa mamita... te quiero mucho art@". Y vaya que causó la admiración de sus seguidores: "WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW MMMMMMMMMMMMMMMMM LITTLE MOMMY PRECIOSA MAGNÍFICA HERMOSA EXPECTACULAR".

O los clásicos "Lindísima", "Eres una mujer muy hermosa"... Y otros más, aunque reconocían su belleza, también la tacharon de exagerada: "Es muy bella… lástima que abuse del Photoshop". No obstante, las opiniones siguieron inclinándose a su favor: "Oh Lala mamá mía", "Es muy hermosa y tiene un cuerpo divino. La única que le llega a Shakira o a lo mejor hasta más guapa.

Pero Demi Rose no se quedó a atrás; pues fue durante la primavera de este 2022 que hizo desvariar a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram tras lucir sus curvas con un bikini también color verde, que además de chiquito, destaca entre los miles de outfits que ha modelado la británica, por su sostén de particular escote.

Fue desde Palm Springs, California, EE.UU., que la modelo de 27 años dejó ver sus curvas al por mayor, despreocupada y luciendo fabulosa ante la cámara. Una tercia de fotos son las que Demi Rose compartió desde un camastro del hotel donde se hospedó, mientras preguntó: "Summer is that you?" (¿Verano eres tú?), ganándose con ello, las reacciones de más de 661 mil seguidores y al menos 6,390 comentarios de admiración de sus fans de todo el mundo.

Lo que indica que tanto la modelo británica como la actriz y cantante mexicana se han dado a desear mientras lucen sus curvas sin escatimar.

