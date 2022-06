Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Tras coronarse como dos de las celebridades más vistas en redes sociales alrededor del mundo, la actriz Aracely Arámbula y la modelo Demi Rose se han dado el lujo de lucir sus prominentes curvas desde la cama, cada quien con su particular estilo.

La primera en hacerlo fue 'la Chule', quien luego de una sesión de fotos a cargo Uriel Santana -el fotógrafo que supuestamente es su pareja-, lució un par de conjuntos de sexy lencería en colores negros y beige, con las que derrochó sensualidad desde la habitación de un hotel en la Ciudad de México.

Fue en 2016, cuando Aracely Arámbula empezaba a brillar como Altagracia Sandoval en "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, y fue capturada (una vez más) por el fotógrafo tapatío (de Jalisco, México), quien a decir verdad se llevó la mejor parte de dicha sesión fotográfica.

Y con un par de diferentes looks y en diferentes poses, Aracely Arámbula le pondría la muestra a celebridades como la británica Demi Rose, que este 2022 posó casi de la misma manera, aunque cada quien con su particular estilo.

Y la ex de Luis Miguel maravilló tanto con su belleza, que hasta el vídeo de la sesión de fotos se puede ver en YouTube, con miles de vistas. Y por otro lado, desde los Alpes Franceses en la zona de Courchevel, Rhone-Alpes, hizo desvariar a sus casi 20 millones de seguidores en Instagram mientras derrochaba glamour desde la cama de su habitación en la gélida zona.

"J’adore" escribió la británica, logrando un total de 376,912 reacciones, traduciéndose a corazones rojos, así como 2,850 comentarios desde el pasado mes de abril. Aunque la top model de raíces europeas, no sólo posó boca abajo, sino también mostró otro ángulo de su cuerpo de diosa, por lo que desató una gran ola de piropos.

Y aunque cada quien tiene diferente público, es un hecho que tanto Aracely Arámbula como Demi Rose ha logrado lo inimaginable, con su belleza en la web entera; lo que ha favorecido el notable crecimiento de sus seguidores en las redes sociales.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!