Aracely Arámbula toma el sol con excéntrico bañador negro de olán

Las piscinas al aire libre, son el escenario perfecto para la actriz Aracely Arámbula, quien disfruta lucir sus curvas en elgantes, diminutos o excéntricos bañadores como con el que apareció tomando el sol con diseño de olán en color negro.

Luciendo un perfil espectacular y unos piernas de diez, Aracely Arámbula complementó el bañador con un sombrero de playa en colores paja natural y negro. No obstante, algo de lo que más ha llamado la atención en su outfit, es la especial pose con la que la también actriz de telenovelas, ha lucido una silueta perfecta.

En el Internet y redes sociales, circulan infinidad de fotografías de la actriz y ésta no es la excepción. Pues la instantánea fue re-posteada por una fanpage (página de fans) de Aracely Arámbula, misma que al parecer, se tomó un día domingo.

Pues la descripción de la publicación se lee: "Muy feliz domingo Arafamilia Preciosa, este domingo recuerden comer muy saludable y pasar tiempo con sus seres queridos", lo que denota que son palabras de la protagonista de "La Doña" de Telemundo.

No obstante, 'la Chule', como es llamada de cariño por sus millones de admiradores, literalmente circula por toda la web dibido a sus múltiples imágenes que corresponden a su persona. Entre tanto, no sólo se le puede ver con un solo estilo o look, pues la chihuahuense tiene la habilidad de cambiar de personalidad a diestra y siniestra.

En esta ocasión tocó verla lucir cuerpazo con ese bañador negro con un gran olán y de sólo un hombro en su diseño. Lo que la hizo ver aún más glamorosa; y es que es prácticamente imposible -de acuerdo a lo que han expresado sus fanáticos- voltear a verla o ignorarla.

Aracely Arámbula es amante de pasar los días en su casa disfrutando de la piscina y de la vista de la bahía en la que vive, y no es la primera vez en la que se le ha visto lucir cuerpazo mientras aprovecha par tomar el sol, ya sea en sus días de descanso o entre las graaciones de sus proyectos.

Por ello, normalmente la también cantante se ha llevado los aplausos y halagos de sus más fervientes admiradores que han llegado a conocerla gracias a la fama que le han dado las producciones televisivas de las que ha formado parte y ha protagonizado.

