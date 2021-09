Aracely Arámbula supera a Shakira moviendo caderas a ritmo de Lambada

La actriz Aracely Arámbula nació para triunfar, y así lo está haciendo actualmente en una gira de teatro; sin embargo, la actuación no es su única pasión, pues el canto y el baile son parte de su vida y así fue la vez que 'la Chule' superó a la cantante colombiana Shakira con movimiento de caderas a ritmo de Lambada.

Todo parece indicar que fue en una noche de fiesta en la que Aracely Arámbula se divirtió de lo lindo y dio cuenta de sus habilidades en el baile mientras conquistaba con su sonrisa; esa que enamora a más de uno gracias a su carisma.

El momento fue compartido por la actriz de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo a través de sus historias de Instagram, pero más tardó en compartirlo que en que su página de fans @your.lady.boss.aa lo compartiera bajo la ubicación de "Queen of Queens" (Reina de Reinas).

Y es que, tras ver a Aracely Arámbula lucir cuerpazo en pantalón rojo con pareo de barbitas, blusa negra entallada, tacones y su característico sombrerito, los fanáticos no tardaron nada en compartir dicho clip.

Aracely disfrutó de la noche bailando y luciéndose en un lugar al aire libre mientras sostenía un copa en la mano y divirtiéndose de lo lindo. No por nada, su fanpage (página de fans) dedicó especial descripción:

"Do you want to see the Lambada? She will show you the Lambada (charaught)" (¿Quieres ver la Lambada? Ella te mostrará la Lambada (charaught)...).