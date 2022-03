Aracely Arámbula sigue festejando que llegó a sus 47, muy destapadita

El pasado 6 de marzo llegó a los 47 años de vida la actriz Aracely Arámbula y diez días después, 'la Chule' sigue festejando sus 47 primaveras ¡muy destapadita! Y es que, tras el cariño que le han brindado sus fans, antes, durante y después su onomástico, la actriz no puede más que agradecerles de tal manera, que ha dejado cada centímetro de su piel, al descubierto.

Pues a la semana de haberse sumado a la fila de las famosas que poseen 47 años de vida, Aracely Arámbula hizo un publicación de un postal que aunque no es reciente, en su momento le dio infinidad de corazones rojos en su cuenta de Instagram.

Y es que, Aracely Arámbula se mostró tal y como Dios la trajo al mundo hacía 45 años -en enero de 2021-, cuando la también cantante se mostró con una serie de postales al estilo de Jennifer Lopez 'La Diva del Bronx', posando sin prenda alguna y dejando ver la perfección de su cuerpo y su innegable belleza.

Aracely Arámbula compartió una foto en blanco y negro con un nivel tal de sensualidad, que causó todo un alboroto entre sus más de 6 millones de seguidores; y a la par, la también cantante y protagonista de la esperada serie "La Rebelión de las Esposas" de Pantaya Stream para este 2022, escribió:

"#Arafamilia Muchos besos, gracias por tantos mensajes de cariño por mi celebración... sigo festejando la Vida #LosAmo Pic by my love [Foto por mi amor] @urielsantanafoto... y vienen más".

Por supuesto, en su descripción, 'la Chule' nombró a Uriel Santana, un fotógrafo mexicano de Guadalajara, Jalisco, que es el autor y responsable de muchas de las postales de Aracely Arámbula que hasta la fecha circulan en las redes sociales al por mayor.

Y sólo por ello, Aracely Arámbula ha hecho reaccionar a cuatro galanes de la televisión que inevitablemente forman parte de la vida la también actriz de la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?"; entre ellos figuran el periodista de "Hoy Día" de Telemundo Quique Usales, por supuesto, su fotógrafo de cabecera Uriel Santana, quien reaccionó con un "Te amoooo", el actor Alex de la Madrid, con quien comparte créditos protagónicos en la citada serie de tv y José María Galeano, con quien compartió escenas en "La Doña" entre 2016-2020.

Otra de las famosas en llenarla de corazones rojos, fue la actriz mexicana Itatí Cantoral, y qué decir de sus fanáticas, quienes han escrito: "DIOSAAAA!!!", "BELLEZAAAA", "TE AMOOOO", "Benditos años y bendita vida, te amoooo!!! Sigue siendo muy feliz" o una revelación de su postal: "Esta foto me genera taquicardia no se por qué".

Al momento, Aracely Arámbula ha logrado cautivar nuevamente a 52,522 seguidores y se pueden leer 1,080 comentarios.

