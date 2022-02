Aracely Arámbula se muestra mágica y elegante con outfits en negro

De unos años a la fecha, la actriz Aracely Arámbula no ha parado de lucir su exquisita figura con los atuendos más cautivadores, por lo que sus postales circulan en diversas redes sociales y 'la Chule' ha hecho gala de ello; ya que apoya y agradece a sus fanáticos replicando dichas publicaciones y unas de las últimas, son en las que aparece mostrándose mágica y elegante con un par de outfits ¡en negro!

Pues la afamada actriz ha utilizado su cuenta de Instagram para revivir dos de las postales que más revuelo han causado entre sus fanáticos, debido a la sensualidad que irradia en las mismas, y es que en lencería o vestido de gala, la chihuahuense no deja de cautivar a su público virtual a través de sus redes sociales.

Y precisamente son dos de las postales que 'la Chule' compartió hace algunas horas en sus Instagram Stories, haciendo gala del cuerpazo que tiene y que desde que se sumó a las filas de Telemundo -hace una década-, ha aprovechado sus encantos para seducir a sus fanáticos a través de un sinfín de fotografías.

Lee también: Aracely Arámbula arranca suspiros desde el gym al entrenar con bikini

Pues sus personajes protagónicos en "La Patrona" (2013), "Los Miserables" (2014-2015) y "La Doña" (2016-2020) -su más grande éxito en la televisora estadounidense con más audiencia entre televidentes de habla hispana-, la han hecho sacar a relucir su belleza y sensualidad.

Gabriela Suárez / Verónica Dantés, la Patrona, Lucía "Lucha" Durán Monteagudo y la inolvidable Altagracia Sandoval Ramos, son sus tres personajes que han exigido a Aracely Arámbula su entera dedicación a la actuación, pero también le han dado grandes satisfacciones; pues le han devuelto su éxito de la mano de la fama que ha cobrado.

Lee también: Aracely Arámbula se contonea todita con entallado vestido en entrega de premios

Una de las fotos compartidas es en la que se le puede ver a Aracely Arámbula luciendo su exquisita silueta en un vestido de encaje strapless de corte corazón entallado al cuerpo y con un cinturón en acentúa su mini cintura.

La confección de la tela de encaje que termina en un sutil fleco, salta a la vista de las rodillas a la media pierna y esta vez, Aracely Arámbula utilizó un par de sutiles accesorios como es una gargantilla doble de perlas, unos diminutos aretes y un brazalete ancho color dorado.

Su cabello, lució rubio y con un corte que termina en pico hacia enfrente. Por otro lado, el maquillaje, realzó sus facciones y sus ojos verdes, con los que ha enamorado a millones de fanáticos en todo el mundo.

Y aunque la elegancia es parte de su personalidad, siguen compartiéndose unas postales de una recordada sesión fotográfica, producto de la colaboración de la también cantante con uno de sus más grandes amigos; se trata del fotógrafo de Guadalajara, México Uriel Santana, para quien ha posado infinidad de veces en diversos trabajos que han hecho.

En dicha sesión, la ex de Luis Miguel lució un coordinado de lencería -también color negro- que hizo contraste con su cabellera rubia y larga, con un fleco que la hizo lucir diferente pero igual de cautivadora. Esta vez, la actriz no reparó en mostrar su belleza y cuerpazo entre diminutas prendas como un sostén y un mini bikini que hizo más sensual a la vista de todos con un ensamble traslúcido que dejó caer y con el que apenas cubrió su retaguardia.

La foto, ha sido una de los máximos aciertos de Uriel Santana, pues aprovechó la belleza de Aracely y la captó frente a un espejo, de tal manera que se pueden ver todos los ángulos de la figura de 'la Chule'. Pues ambas postales, demuestran que la elegancia y la sensualidad no están peleadas y se pueden combinar a la perfección.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!