Aracely Arámbula se luce su belleza junto a Edith Márquez en fecha especial

Desde hace tiempo, la actriz Aracely Arámbula ha compartido su amistad y admiración por la actriz y cantante Edith Márquez, con quien recientemente posó y a su lado lució su belleza en unas cuantas fotografías que compartió en redes sociales.

El motivo se debe a que el pasado jueves 27 de enero, se unió a las celebridades como su ex compañera de Timbiriche Biby Gaytán por sus 50 años y la actriz Marjorie de Sousa -quien celebró el cumpleaños número cinco de su hijo Matías-, pues Edith Márquez cumplió 49 años y 'la Chule' festejó con ella.

Y justamente, Aracely Arámbula felicitó a la recordada actriz de la legendaria serie "Papá Soltero" de Televisa y celebró su cumpleaños con una serie de postales en las que ambas lucen su innegable belleza, incluso, aparecen cuando le cantaron las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe la noche del pasado 11 de diciembre de 2021.

"Celebrando tu Vida querida @edithmarquezlanda, que no paren las risas amiga hermosa y aunque hoy sea un cumple diferente, sabes que el cariño y el amor siempre es el mismo y cada día crece más, te quiero mucho y sabes cuánto te admiro... te deseo TODA LA SALUD!!! Me alegra mucho oírte hoy súper bien, abrazote TE QUEREMOS #HappyBirthday", se lee en en su descripción.

Mensaje, que hace referencia a que recientemente la intérprete de "Es Complicado" (2021) en cuyo vídeo aparece la propia 'Chule' en compañía de estrellas como María José, Alix y Mariana Garza junto al cantante David Bisbal, ha tenido que cancelar las fechas de sus conciertos tras haberse contagiado de Covid-19.

No obstante, el ánimo no ha decaído y la ex Timbiriche agradeció con un agradable gesto el cumplido de su amiga Aracely Arámbula: "Amiga te amo con todo mi corazón , y si que Dios nos siga permitiendo reírnos, y festejar la vida juntas y teniendo salud! Te quiero mi Ara bella!!!".

Pues ambas estrellas aparecen en un quinteto de postales hasta con el Dr. Leonardo Arámbula -hermano y médico cirujano de cabecera de la actriz-. Y por tanto, se han llevado miles de corazones rojos y cientos de comentarios; entre estos se leen:

"Hermosas!!!! Bendiciones y mucha salud @edithmarquezlanda", "Te amo reina", "Feliz cumpleaños Edith", "Guapas", "Lindas!", "Happy birthday to your pretty friend!!!" (¡¡¡Feliz cumpleaños a tu hermosa amiga!!!), "La tercera foto", "Tu sonrisa me da vida, mi amor", "Te amo Ara", "Que preciosas", "Happy birthday to your friend Aracely. Blessing to you all" (Feliz cumpleaños a tu amiga, Aracely. Dios las bendiga) o "Brillan", son algunos de los 324 mensajes que se leen. Por otro lado, Aracely ha logrado recoger no menos de 17,470 corazones rojos.

