Aracely Arámbula se luce como un ángel tras mostrar perfil perfecto

En uno de sus momentos más relax y después de una intensa gira de trabajo por Estados Unidos con su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?", la actriz Aracely Arámbula compartió una postal en la que luce como un ángel tras mostrar perfil perfecto.

Esta vez, y luego de presumir un momento de fiesta a través de sus historias de Instagram, con amigos que se ve, son muy cercanos, bailando y cantando con música de mariachi en vivo y a todo color, 'la Chule', dejó la fiesta a un lado y re posteó una foto en la que aparece vestida de blanco, como si fuera un ángel, no sin antes, mostrar su perfil más perfecto.

Son tantas y variadas sesiones de fotos para las que Aracely Arámbula ha colaborado -casi siempre de la mano de su amigo Uriel Santana 'el fotógrafo de las estrellas', que es posible que esta foto sea una más de las que ha tenido la oportunidad de captar a la actriz hace algún tiempo.

Lee también: Aracely Arámbula demuestra su clase con glamoroso vestido naranja

Y es que, entre falda de olanes confeccionada en gaza, un chaleco sintético tejido y una blusa de manga ancha, la ex de Luis Miguel ha vuelto a enamorar a chicos y grandes, pues aunque esta vez, no enseña de más, es un hecho que llamó la atención de sus fanáticos.

Por ser parte de una de sus publicaciones de sus Instagram Stories, no se pueden ver el número de likes (Me gusta) reacciones y/o comentarios; no obstante, seguramente, sus fans más "aventados" y decididos, le habrán dejado un obligado mensajito a través de sus historias.

Lee también: Aracely Arámbula confiesa traer faja debajo de un corsé que marca su cintura

Pues muchos de sus más de 5.9 millones de seguidores en Instagram, no necesitan verla en transparencias, escotes pronunciados o con poca ropa, para que literalmente brinquen de emoción al verla en cada una de sus publicaciones.

Y así fue como lució 'la Chule' en dicha postal, con la que es un hecho que enamoró con su mirada y su semblante -también de ángel- con que el que les hace el día a sus millones de followers.

Y aunque, en esta ocasión la actriz de Telemundo apareció muy cubierta, dejando mucho a la imaginación, su puntada fue posar de perfil, que marca su exquisita figura con una mini cintura y una pronunciada retaguardia, por lo que seguramente, sus fans no tardaron nada en escribirle mensajes de admiración.

Aracely Arámbula se luce como un ángel tras mostrar perfil perfecto. Foto: Historias Instagram Aracely Arámbula

Síguenos en