Aracely Arámbula se despoja de lo que le estorba y coquetea a Uriel Santana

La actriz Aracely Arámbula volvió a hacerle un guiño al fotógrafo Uriel Santana, quien se dice que es su pareja, según sus fans más fieles. Y para lograrlo, la chihuahuense (de Chihuahua, México) se despojó de lo que le estorbaba y le coqueteó categóricamente, arrancándole suspiros y un corazoncito.

Fue el viernes pasado, para darle la bienvenida a un nuevo fin de semana, que 'la Chule' compartió un foto precisamente tomada por el tapatío Uriel Santana (de Jalisco, México), con la que le hizo un guiño coqueteándole una vez más con su belleza y sensualidad.

Luciendo muy cerquita de la cámara, Aracely Arámbula dejó ver que no tenía gran cantidad de prendas puestas sobre su exquisita figura y lució su innegable belleza con una intensa mirada verde y lo que parece ser un vestido blanco que termina en pico hacia arriba, que por supuesto usó sin sostén.

Y la primera reacción que se puede ver justo debajo de su descripción, es la de Uriel Santana, quien sin escatimar le envió un "Te amoouuu", seguido de un discreto corazón negro que denota elegancia, lo que a decir verdad, a Aracely Arámbula le sobra.

Y con cerca de 20 'me gusta' en el comentario del 'fotógrafo de las estrellas', también se pueden leer mensajes por parte de los clubes de fans de la también cantante como: "Feliz viernes, mi vida" o "CRISTO REDENTOR" seguido de un puñado de caritas con ojos de enamoramiento hacia la afamada estrella de la televisión.

Otros piropos se leen: "Ese rostro que te gastas por favooooooooor", "LA MÁS BELLA , nadie jamás podrá" y los buenos deseos hacia su ídolo, continuaron sin reparo: "Feliz viernes solo para ti que eres la más bella sobre la tierra, fin". El imitador sinaloense (de Sinaloa, México) Pavel Arámbula (que curiosamente lleva el mismo apellido que la actriz), también manifestó su admiración con un cuarteto de corazones rojos.

Su amigo, el actor Diego Soldano, a quien Aracely Arámbula sedujo con su belleza en "La Doña" -producción de Telemundo- (2016-2020), también celebró la belleza de la actriz. Pues al momento, 'la Chule' ha logrado hipnotizar no sólo a estos famosos personajes, sino a casi 31 mil fanáticos seguidores en su cuenta de Instagram y se pueden leer al momento, más de 631 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!