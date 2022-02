Aracely Arámbula se contonea todita con entallado vestido en entrega de premios

Tras su éxito como "La Doña" en una de las producciones más exitosas de Telemundo, entre 2016-2020, la actriz Aracely Arámbula estaba en su mejor momento y fue en 2018 cuando en medio de esta aventura, asistió a una de las entregas de los eventos de la farándula más renombrados en Estados Unidos como fue Premios Billboard, y antes de brillar en el escenario, así se contoneó todita tras bambalinas luciendo un entallado vestido de encaje color negro con el que sin duda, fue la sensación de la noche.

Fue el 20 de mayo de ese mismo año que 'la Chule' dio lo mejor de ella para brillar en la alfombra roja de la entrega número 25 de los Premios Billboard en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. No sin antes, dar una muestra a puerta cerrada de lo bien que puede lucir un vestido de gala como el que usó ese día.

Mismo que obedece a un vestido negro semitransparente y entallado al cuerpo para la gala que premia lo mejor de la música latina y por el que es bien recordada en redes sociales y otros medios de comunicación estadounidenses, mexicanos y latinos.

Lee también: Aracely Arámbula arranca suspiros desde el gym al entrenar con bikini

Y es que Aracely Arámbula tuvo a bien modelar dicho outfit a puerta cerrada, todo parece indicar que desde el hotel donde se instaló a su llegada a Las Vegas, Nevada durante la primavera de 2018; incluso, en ese año, se celebraban los primeros 20 años de la revista Billboard, que es la responsable de entregar los galardones a lo mejor de la música latina y la también cantante no pudo evitar ser invitada.

Y tras figurar como conductora de "MasterChef Latino", fue en entrevista con María Celeste Arrarás, y luego de confesarle que ella era una de las que siempre figuraban en la lista de las mejor vestidas, la pregunta fue sobre si sentía presión en encontrar ese vestido para una gran noche como una entrega de premios, a lo que la actriz de telenovelas respondió:

Lee también: Sin cirugías, así lucía Aracely Arámbula en Cañaveral de Pasiones

"Bueno, sí, porque después de encontrar un vestido muy lindo, después dices: 'Bueno, ¿cómo será?' y lo empiezas a planear pero la verdad me parece divertido; me encanta como mujer buscar el peinado, los zapatos, los accesorios, y el vestido es muy importante, así es que estoy disfrutando muchísimo de una diseñadora brasileña que se llama Patricia Nascimento".

Y además de revivir el momento de hace casi cuatro años de aquella entrega de premios, a través de una fanpage (página de fans) de Aracely Arámbula, también está disponible el vídeo en YouTube por otra de sus fanáticas, quien compartió dicha entrevista, en la que en plena luz del día, la ex de Luis Miguel mostró sus curvas y glamour.

No sin mencionar que fue entre el público y otros medios de comunicación, que 'la Chule' deslumbró con su belleza y cuerpazo, dando detalles de su outfit de gala en dicha alfombra roja de tan importante entrega de premios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!