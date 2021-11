Aracely Arámbula rompe TikTok con bailecito en calles de Chicago

Tras conquistar Estados Unidos con su reciente gira teatral, la actriz Aracely Arámbula está rompiendo además en TikTok con tremendo bailecito en calles de Chicago. Y aunque se podría pensar que 'la Chule' lo hiciera luciendo sus curvas, como suele hacerlo, la sorpresa fue que hizo todo lo contrario.

El frío invierno ya llegó a Estados Unidos y tras pisar el condado de Chicago, Illinois, para presentar su obra "¿Por qué los hombres aman a las ca***nas?" la noche del pasado domingo, Aracely Arámbula aprovechó la compañía de su hermano Leonardo Arámbula y su amigo Quique Usales para hacer de las suyas en plena vía pública.

Y es que Aracely Arámbula, utilizó su tiempo free (libre) para pasear por las calles de la Ciudad de los Rascacielos y para hacer más divertido el momento, jugó con el periodista Quique Usales en plena plaza.

Cubierta de pies a cabeza con un atuendo de pantalón negro, blusa tricolor en negro, blanco y rojo así como un par de tenis blancos, boina negra, guantes rosados y una chamarra y bolso de mano color uva, fue como Aracely Arámbula apareció bailando ante sus fanáticos de TikTok, que luego emigraron a Instagram a ver su publicación y regalarle más likes (Me gusta).

"#friendship #Theatre #tour #Chicago #fyp #Happy #Day #Blessings and #Health #loveyou @quiqueusales @drleoarambulaoficial", escribió la querida actriz luego de su hazaña en plazas de Chicago.

La protagonista de telenovelas, hizo reaccionar a su amigos como la chef Claudia Sandoval con una carcajada: "Haha"; mientras que fue el propio Quique Usales, que tras colgar alrededor de una decena de corazones rojos en su comentario, también escribió: " Te quiero TANNNNNNTO".

Sus fans no se quedaron con las ganas y expresaron: "Esto me hizo la semana entera" o "Te amooo". También se lee: "Amo verte feliz mi Ara, tu brillo es único, pero cuánta belleza, bendiciones y mucho éxito hoy en Kansas".

Al momento, la ex de Luis Miguel ha logrado cautivar desde su cuenta de Instagram a 24.759 seguidores, entre los que destacan Uriel Santana, su fotógrafo de cabecera. Al mismo tiempo se pueden leer casi 500 comentarios.

