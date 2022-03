Aracely Arámbula resalta delineada silueta con bañador rojo de dos piezas

Orgullosa de sí misma, la actriz Aracely Arámbula ha traído al presente, una postal en la que luce un diminuto bañador rojo de dos piezas con el que sin duda muestra que es única, así como su exquisita y delineada silueta con la que siempre ha enamorado a sus fans.

Y es que, 'la Chule' mostró sus curvas mientras posaba con dicho bikini rojo; y su mirada verde e innegable belleza formaron parte de una de las fotografías más vistas de quien años después, formara parte de las filas de Telemundo.

Fue su fanpage (página de fans) @evelyn_aramula_, la que compartió esta icónica postal de Aracely Arámbula, quien por años se ha posicionado como una de las actrices mexicanas con más aceptación y ha logrado más fama entre los fanáticos anglosajones y latinos que viven en Estados Unidos, así como a lo largo y ancho de Latinoamérica y de todo el mundo.

La belleza y juventud que posee la también cantante, son dos de sus "armas seductoras" más encantadoras que tiene, como aquellas que utilizó para poner a sus pies, a los hombres más terribles y al mismo tiempo "débiles" como Altagracia Sandoval a lo largo de cuatro años de "La Doña" (2016-2020).

La postal en la que aparece como "Mi dama de rojo", ya le da dado la vuelta al mundo, pues para nadie es un secreto que ya han pasado algunos años de ese momento que posó frente a la cámara; incluso, se pueden hacer notar los cambios físicos que hoy en día luce.

Incluso, de acuerdo a algunos medios, ha sido la propia Aracely quien ha negado rotundamente cualquier cirugía para aumentar senos y glúteos, pues en muchas ocasiones ha dicho que ha logrado aumentar su tamaño a base de ejercicio; el más efectivo, las sentadillas.

Pero para nadie es un secreto que la ex de Luis Miguel, se ha sometido a la cirugía de aumento de busto, pues pese a que en esta postal luce maravillosa posando con el revelador bikini rojo, es un hecho que hay un gran cambio desde ese entonces a hoy.

Y es que, el empoderamiento que le dan sus enormes encantos que la han hecho lucir espectacular, no se pagan con nada, pues es uno de los encantos físicos, por los que la actriz de 47 años, sigue enamorado a sus fanáticos de todo el mundo.

Sus ojos verdes, su incomparable belleza y su abdomen plano y curveada figura, sin duda, son además, elementos que Aracely Arámbula, ha logrado reunir para posicionarse como una de las estrellas de televisión con tantos atributos físicos. Y por si fuera poco, su carisma y cariño por su público, son los que también la han mantenido en pie a la largo de más de 20 años de carrera artística.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!