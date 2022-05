Aracely Arámbula provoca ola de calor con baile en prendas de encaje y liguero de red

Sin duda alguna, Aracely Arámbula es una de las artistas más bellas del medio del espectáculo, y es por ello que la famosa ojiverde se da el lujo de deleitar a sus millones de seguidores de las redes sociales cada vez que puede y quiere. Tal y como lo hizo hace unas horas al compartir un video donde baila muy coqueta desde su camerino mientras luce sensuales prendas de encaje y un liguero de red.

No es la primera vez que la protagonista de La Doña provoca una ola de calor entre sus millones de seguidores de las redes sociales, pues constantemente los consiente con imágenes en las que se luce en ropa interior. En está ocasión, la estrella de televisión que ha pasado por Telemundo y Televisa, utilizó su Instagram para deleitar a su público al posar desde su camerino con prendas de encaje; un sostén plateado y un atrevido liguero de red negro, ropa que le permitió lucir su perfecta silueta.

El video, que dura unos segundos, ella aparece haciendo muecas, esto no fue lo que más llamó la atención de sus fanáticos si no la lencería con la que apareció y en cuestión de segundos robó el aliento de muchos al dejar a la vista su marcado abdomen que ha logrado gracias a sus arduas rutinas de ejercicio que relaiza y a la sana alimentación que lleva.

Lee también: Cynthia Rodríguez mueve sus curvas en mini vestido y enseña de más

Además, La Chule también presumió su diminuta cintura y sus espectaculares piernas , demostrando que la edad es sólo un número y que no es impedimento para lucir siempre hermosa, siendo la envidia de muchas mujeres. Como era de esperarse, sus fieles admiradores no tardaron en reaccionar y bombardearon la caja de comentarios de la publicación.

"¡Vamooos, mi doñaaaaaa que ya llegó el calor!!", "Dios mío, contigo me caso", "Eres única en este mundo" y "No puedo con tu belleza, mami" y "Te amo", "Divina toda una diosa", fueron algunos de los piropos que la famosa actriz recibió en su video que generó toda una sensación y que en pocas horas ganó miles de Me Gusta.

Síguenos en