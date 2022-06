Aracely Arámbula presume ser una reina moviendo caderas a ritmo de reguetón

La actriz Aracely Arámbula se encuentra de gira por México debido a la obra de teatro "¿Por qué los hombres amas a las cab***nas?" y es gracias a que puede estar en contacto directo con el público, que no para de enseñar su exquisita silueta y sus encantos, como lo hizo hace poco presumiendo ser una reina moviendo caderas a ritmo de reguetón.

Incluso, 'la Chule' se pone en manos de los expertos para que la dejen bella para lucir en los escenarios y así es como ha logrado llamar la atención del público, ya que sus fotografías y vídeos circulan por las redes sociales en diversos perfiles propios y los creados por sus fanáticos.

Y precisamente fue el perfil de la cuenta @famoustories1 de Instagram, que recientemente compartió un video en blanco y negro en el que se le ve bailar a Aracely Arámbula frente al espejo mientras luce un escotado y ajustado outfit de color oscuro y con su equipo de expertos en la belleza alrededor de ella, brillando por todo lo alto.

Y 'la Chule' se ve feliz, luciendo como una reina, adjetivo calificativo que se lee como "Queen" y un corazón semi ardiendo en llamas que denota sensualidad por parte de la actriz que disfruta de su trabajo en la puesta en escena, pues siempre luce porque ella sabe lo que tiene.

La historia fue compartida el pasado 21 de mayo, y pese a que Aracely Arámbula irradia sensualidad, derrocha belleza y presume cuerpazo y sus habilidades ante la cámara, sólo se pueden ver el número de reproducciones al momento, que aproximadamente suman un total de 2,763 y 149 corazones rojos.

Además, su carisma no tiene límites, pues esa es la forma en la que la también cantante ha logrado conquistar a millones de seguidores que no dejan de halagarla en cada publicación.

Por otro lado, después de grabar una serie de producciones con Telemundo durante siete años aproximadamente, su regreso a Televisa tiene muy contentos a sus fans ya que ha sido confirmada por la empresa para protagonizar el remake de "La Madrastra" junto al actor Andrés Palacios.

Y sus 46 años de edad, la también cantante no pierde el estilo, el glamour y la chispa de sensualidad que la caracteriza y por la que cada vez, gana más followers en la web. ¡Mírala!... ¡No te la pierdas!

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!