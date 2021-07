Aracely Arámbula posa glamorosa; saca del baúl de los recuerdos su noviazgo con Sebastián Rulli

En torno a la vida de la actriz Aracely Arámbula existen miles de acontecimientos que han causado revuelo desde su relación con el cantante Luis Miguel. No obstante, no es la única pareja que se la ha conocido; pues entre los galanes a los que ha cautivado con su belleza, figuran Fernando Colunga, con quien hizo algunos melodramas y Sebastián Rulli, con quien actuó en teatro. Sin embargo, 'la Chule' ha sacado del baúl de los recuerdos, su noviazgo con el actor argentino en un momento en el que posó glamorosa.

Sí, fue en el año 2012, cuando sus hijos Miguel y Daniel tenían aproximadamente 4 y 2 años -respectivamente-, cuando Aracely Arámbula decidió separarse de Luis Miguel, el padre de sus hijos y tras el hecho que aún sigue siendo noticia en los medios, la artista mexicana originaria del estado de Chihuahua, buscó consuelo en el actor Sebastián Rulli cuando en ese mismo año, compartían escenario en la puesta en escena "Perfume de Gardenia".

Esto, después que a su vez, el argentino terminara su relación con su paisana Cecilia Galliano, con quien procreó un hijo que en la actualidad tiene 11 años, responde al nombre de Santiago y al que Sebastián Rulli adora.

En entrevista con la revisa "¡Hola! MÉXICO", Aracely Arámbula abrió su corazón y habló de sus dos hijos, quienes son su motor en la vida y la causa principal de haber tomado la decisión de separarse de Luis Miguel, pues en ese momento expresó a la revista que no había prioridad más grande para ella que sus hijos.

Entre tanto, la protagonista de "La Patrona" (2013) de Telemundo, dejó ver también lo feliz que se sentía con Sebastián Rulli al ser su pareja; así se expresó de él: "Sebastián es una gran persona, un hombre maravilloso para mí, noble, lo admiro y respeto como actor y sobre todo, como persona. Además es un padre entregado, siempre pendiente de su hijo".

Las telenovelas no son las únicas producciones en las que los artistas pueden encontrar el amor y para muestra, basta un botón. "Perfume de Gardenia" fue la obra de teatro que los unió como actores y también como pareja, según contó a la publicación mexicana:

"Ya nos conocíamos desde antes, pero gracias a esta obra nos pudimos acercar... Nos encontramos y la vida nos dio una segunda oportunidad para el amor". Por otro lado, Aracely Arámbula contó: "Hemos compartido grandes momentos en este tiempo que llevamos juntos y la verdad, todo ha sido muy hermoso. La nuestra, ha sido una relación muy sana, amorosa, de comprensión y respeto. Los dos queremos vivir una relación de lo más linda".

En cuanto al cuestionamiento sobre si pensaba dar un paso más en su relación con Rulli, la protagonista de telenovelas dijo: "Vamos poco a poco, estamos disfrutando mucho de nuestro noviazgo... ¡es muy especial".

Seguramente muchos de los fanáticos de ambos no sabían que Aracely Arámbula y Sebastián Rulli habían sido pareja hace más de ocho años; no obstante, no tuvieron un final feliz, pues todo parece indicar que cuando 'la Chule' más apoyo requería del histrión argentino para no sentirse tan sola en el juicio de la manutención a sus hijos por parted de Luis Miguel, el ahora novio de Angelique Boyer, estaba enfocado en promover una ley anti paparazzi, lo que terminó por separarlos.

La entrevista se llevó a cabo en el Hotel Geneve, de la Ciudad de México, fue una redacción de Mónica Sánchez y una realización: Cyra Toledo. Las fotografías tan glamorosas que hoy se ven en redes sociales, fueron obra de su amigo Uriel Santana. El maquillaje estuvo a cargo de Alfonso Waishman y los peinados, de Jorge Beltrán.

Una de las postales de dicha entrevista en las que posó con tal glamour y en los escenarios más elegantes, fue compartida por la propia Aracely Arámbula, a través de sus historias de Instagram.

Aracely Arámbula recuerda cuando habló sobre noviazgo con Sebastián Rulli. Foto: Historias Instagram Aracely Arámbula

