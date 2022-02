Aracely Arámbula posa en modo Eva con la manzana de la discordia

El 2021 no fue el único año que la actriz Aracely Arámbula empezó más atrevida que nunca, luego de su éxito en televisión con la telenovela "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, cuando posó como Dios la trajo al mundo y más sensual que nunca. Y es que recientemente 'la Chule' recordó otro de esos intensos momentos en su vida, con una postal igual de sexy llevándose a la boca la fruta prohibida, la manzana de la discordia...

Fue a través de sus historias de Instagram que Aracely Arámbula trajo al presente una foto que pocas veces se había visto, en la que se le ve disfrutando con intensidad de lo no permitido, como es esa fruta del pecado.

De perfil y en una postal en blanco y negro, Aracely Arámbula lució como toda una diva, como si fuera una Eva a punto de comerse el fruto prohibido y con el arte a flor de piel; pues hasta luce las raíces del árbol de la fruta prohibida.

La postal fue replicada por 'la Chule' que a su vez fue compartida por una de sus fanpages (página de fans) @orgulloarambula, que el pasado 13 de febrero posteó la foto un día antes de San Valentín, cuya descripción se lee: "La manzana prohibida".

En una segunda foto compartida por el mismo perfil, se puede apreciar a la actriz de "La Rebelión de las Esposas" (2022), en una foto de frente con un semblante lleno de deseo por tomar la manzana del árbol y anteponiendo su belleza a cualquier detalle.

"Comenzando desde ya el día con la mejor de las energías y deseándoles un bendecidísimo martes

@aracelyarambula gracias por todo el amor que nos das a diario", se lee esta vez, tras ver a la intérprete de "Malas Noticias" (2020), con un par de manzanas colgando de su regazo.

Y entre corazones y emojis como llamaradas de fuego, uno de los seguidores del sitio escribió: "Soy la manzana, lo prohibidooo, lo que jamás podrás tener", haciendo referencia a conocida canción.

Desde el primer momento, la ex de Luis Miguel empezó a generar 'Me gusta' y a la fecha, entre las dos publicaciones, ha sumado más de 300 corazones rojos, que a decir verdad, son un muy buen número tomando en cuenta que vienen de una fanpage.

Por otro lado, no se puede ver el número de comentarios ni de likes, debido a que se trata de una historia; lo que sí es muy probable, es que a partir de su publicación, 'la Chule' haya recibido un sinfín de comentarios y algunos emojis.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!