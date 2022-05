Aracely Arámbula posa en modo Barbie en portada de revista y se vuelve tendencia

No cabe duda que la actriz Aracely Arámbula está volviendo a sus raíces; y luego de confirmarla para protagonizar el remake de "La Madrastra" (2005), sigue viento en popa con otros proyectos para Televisa. Pues recientemente, 'la Chule' se volvió tendencia tras posar en modo Barbie para portada de revista.

Desde el pasado jueves 19 de mayo, Aracely Arámbula engalanó con su presencia el estudio de la revista "ERES", uno de los proyectos con el que ha regresado de lleno a Televisa, pues no hay que olvidar que la publicación es parte de la editorial de la misma empresa.

Incluso, desde ese día, la cuenta de Instagram de la revista, así como Aracely Arámbula, quien ha protagonizado una moda un tanto retro, han pedido la opinión de los seguidores de la actriz, así como los fieles a la revista, para que voten por la foto con la que la también cantante habría de aparecen en la portada digital.

Lee también: Aracely Arámbula aprovecha su regreso a Televisa y amadrina a famosa revista

La protagonista de "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, posó en dos diferentes instantáneas; la primera obedece a un outfit de un divertido tono rosa hot pink o fuscia, en la que lució una cabellera larga, rubia, lacia y con un fleco que cambia totalmente su personalidad de mujer empoderada con la que todo mundo la conoce.

"#Arafamilia bella cuál les gustó más? Con cuál nos quedamos?… rosa o negra", escribió Aracely Arámbula al pie de su publicación del pasado sábado. Ello, tras agradecer y compartir a su "Arafamilia" como llama a sus fans, por hacer un vídeo con las imágenes de la sesión fotográfica que ya se han filtrado a través de redes sociales.

Lee también: En su regreso a Televisa, Aracely Arámbula se da el lujo de actuar con 2 galanes de Amor Dividido

"Feliz Sábado mi #Arafamilia bella... @revistaeresmx gracias, @drleoarambulaoficial por siempre darme lo mejor y @karlaa.anzaldo por Coordinadarlo tan lindo... y siempre GRACIAS a mi Arafamilia por hacer estos videos tan bonitos #lasamo", se lee a la par de una publicación del sábado.

Y famosas como la actriz colombiana Danna García ha sido una de las primeras en reaccionar a la publicación de 'la Chule', pues escribió: "Divinaa!!!", sin definir por cuál color se iría. Su amiga y compañera de teatro, Anastasia Acosta, sólo le dejó un corazón rojo y un cuarteto de manos agradeciendo al universo.

Paola Fernández no fue la excepción y dijo: "Voto por la de negro". Y su cuenta de fans de Instagram @power_arambula, también aportó lo suyo: "Rosa, rosa, rosa, se vería hermosa en tu foto de perfil". Alguien más comentó: Ame la entrevista!!!!! Rosa al 100".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!