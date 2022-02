Aracely Arámbula posa en bañera y derrocha belleza entre la espuma

No es la primera vez que la actriz Aracely Arámbula posa con el agua como testigo, luciendo así de sensual, pero esta vez, 'la Chule' sí se 'voló la barda' como se dice en el argot de los beisbolistas, tras derrochar belleza entre espuma.

Y es que Aracely Arámbula posó en bañera y derrochó su belleza entre espuma y con la espalda completamente desnuda; lo que indica que, la actriz de "La Doña" de Telemundo, se olvidó del sujetador y logró llamar la atención.

La postal que fue tomada hace algunos años cuando la también cantante daba vida al inolvidable personaje de Altagracia Sandoval en la producción de Telemundo Internacional; y hace unas horas viajó al presente por medio de una de las tantas páginas de fans de Aracely Arámbula.

Sin prenda alguna y delatándose a sí misma con su belleza, la oriunda de Chihuahua, México, deslumbró desde la bañera en la que además lució sus notables curvas y la perfección de su piel. Por lo que sus fanáticos la llamaron "Obra de arte".

Y a decir verdad, no es para menos, pues la ex de Luis Miguel protagonizó uno de los momentos más sensuales de su carrera artística dentro de la piscina. Y qué decir del maquillaje, con sus ojos delineados de negro que representan los ojos de un cautivador felino. Además de lucir con estilo un rubor y labial muy natural.

El perfil de Aracely Arámbula así como su cabellera rubia y un tanto moldeada con toques lacios, también dieron gran realce a la belleza de 'la Chule' y entre los comentarios de la fanpage @aracely.thequeen, se leen algunos como:

"Hermosura", "Diosa", y la confirmación: "Una linda obra de arte hermosa @aracelyarambula", "Está muy bonita, saludos y abrazos, que Dios la bendiga por hoy y por siempre", "Espectacularmente bonita", y otro fan más está de acuerdo "Exacto, obra de arte".

Así como: "Hola, hola, muñequita de azúcar, es un gusto saludarte, espero te encuentres muy bien, saludos, un fuerte abrazo y muchas bendiciones hasta el lugar que te encuentres... buenos días, eres muy linda", "Mmm... mmm" seguido de una llamarada de fuego o "Que chula", "Que hermosa y sexi te ves luciendo ese hermoso cuerpazo mi amor platónico. T A mi amor", "Simplemente hermosa", "Reina de reinas... la diosa de la belleza... hermosísima", son otros de los 54 comentarios que al momento se pueden leer.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!