Aracely Arámbula posa desde el jacuzzi, fans agradecen sus cirugías

Desde el jacuzzi, el sitio ideal para lucir sus encantos, posó la actriz Aracely Arámbula por lo que sus fans, agradecieron sus buenas cirugías que 'la Chule' ha tenido a bien practicarse durante sus años en el medio artístico para resaltar sus encantos.

Apenas empezaba la pandemia durante el 2020, cuando Aracely Arámbula disfrutaba de su éxito como Altagracia Sandoval en "La Doña 2" de Telemundo; no obstante y para hacer menos pesado el dolor por el que estaba pasando la humanidad, debido a los padecimientos en millones de personas del Covid-19, la actriz de entonces 45 años, eligió hacer menos pesado el confinamiento social.

Y a decir verdad lo logró, pues tras la estancia obligatoria en casa, los usuarios de Internet y redes sociales, hicieron más evidente el uso excesivo de la tecnología, ya que además, era casi la única forma de comunicación sin tener contacto. Por ello, artistas como Aracely Arámbula, buscaron entretener a sus fanáticos de una forma muy creativa.

Por ello, la actriz que diera vida a la intrépida Altagracia Sandoval, reposteó una postal que fue compartida por una de sus tantas fanpages (página de fans), en la que la ex de Luis Miguel, aparece posando desde un jacuzzi sin prenda alguna, cuya descripción se lee:

"#Repost @team_arambula with @get_repost... La doña regresa más fuerte que nunca, no se la pueden perder #Ladoña2 9pm/8c solo por @telemundo gracias por tanto Ara @aracelyarambula te amamos".

Lo que provocó que los fanáticos más fervientes de Aracely sacaran su lado más retórico y expresaran con mera poesía su admiración por ella, además, algunos mostraron su envidia y su lástima a Luis Miguel por haber sido su mujer y por otro lado, porque ni idea tiene lo que dejó ir, según los fans. Entre los más de 1,545 mensajes se leen algunos como estos:

"HERMOSA SIN LIMITES, UN SOL", "Una dama muy hermosa. Debería ser patrimionio de la humanidad", "Mirada que enamora, mirada que encanta", "Cosa tan más deliciosa se comió el Luismi", "Eres mi amor platónico", "Hola, sensacional", "Encanto de mujer", "Qué envidia de la buena Luismi".

Y un comentario no menos poético: "La verdadera belleza y grandeza de una mujer esta en su interior, en su ser y esencia; lo que se puede percibir a través de su dulce mirar, por dónde emana la belleza de su ser. Se grande por dentro, bella del alma y genial en tu esencia..."

Pero los halagos y piropos siguen: "Ahh hermosa como siempre", "Qué muñeca!!", "Caray! Estabas en cueros!", "Beautiful pic" (Hermosa foto), "Es uma diva mui bela" (eres una diva muy hermosa), "ERES UNA DIOSAAAAAAA", "Cosita rica", "Todavía me pregunto cómo rayos hacen para rodar esas escenas se me pone la piel chinita".

"Hermosa Chihuahuita, eres un bomboncito hermoso, princesita, me encantas", "Estas realmente hermosa, verte desnuda en la pileta, diosa", "Que belleza princesa, me encantas besos mamita", "Pretty woman you are so beautiful..... Que belleza de mujer", Aunque se lee un revelador comentario que se expresa a manera de agradecimiento:"Buenas cirugías", "Combien tu m'excites" (Cuanto me enciendes).

"No diré que es una Diosa por que Dios está en los cielos, pero es una dama que está donde está por que le ha costado; desde pequeña la he visto evolucionar y los que creen que Luis es mucho para ella, no sean estúpidas envidiosas que no soportan el éxito de los demás, ya supérenlo! si tanto les gusta el tal Luis Miguel, él no es que sea el galán tan codiciado las mujeres, los dejan por que de seguro no da a basto".