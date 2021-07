Aracely Arámbula pone nervioso a David Chocarro al posar sin sujetador

Luego de protagonizar la telenovela "Los Miserables" (2014-2015), siendo la segunda en encabezar tras su incursión en Telemundo, la actriz Aracely Arámbula, se aprovechó de su innegable belleza para seducir al que sería su compañero de foro, el actor David Chocarro, a quien puso nervioso por posar junto a él con outfit transparente sin sujetador.

Fue para la entrega de galardones de Premios Tu Mundo (2016) de la televisora estadounidense con más audiencia de habla hispana, que Aracely Arámbula usó un sugerente outfit con el que entre transparencias y sin sujetador no sólo conquistó a la audiencia, sino que además sedujo a quien dio vida al abogado Saúl Aguirre en el melodrama "La Doña" durante 2016-2017.

Mismo con el que en aquel entonces, apenas empezaba a ganar fama como Altagracia Sandoval en la misma producción y que hasta la fecha ha seguido haciendo ruido entre los fanáticos de Aracely Arámbula a través de las redes sociales.

'La Chule' -como es llamada de cariño- es sin duda, una de las actrices más guapas del medio del espectáculo mexicano y ahora latino; y ese lugar se lo ha ganado a base de disciplina y entrega en sus personajes que ha realizado en su casi veintena de telenovelas en México y Estados Unidos.

Su personaje de Altagracia Sandoval en "La Doña", le ha hecho ganar bastante popularidad, así como también logró enamorar a sus millones de televidentes y fanáticos en redes sociales, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Y fue precisamente a través de un post del 2016, que la actriz de 46 años, compartió la postal en la que aparece luciendo cuerpazo entre transparencias y posando a un lado de David Chocarro, pra la que escribió: "Gracias #Arafamilia #Premiostumundo2016 Feliz de estar con ustedes, vestido: @houseofcb aquí con mi querido @davidchocarro @telemundo... que siga la fiesta!!!!".

El atrevido pero glamoroso outfit que lució la ex de Luis Miguel, es diseño de la firma House of CB y consta de una blusa tipo top -con la que lució sus encantos sin sujetdor- y una falda del mismo estampado a rayas verticales y en relieve que casi no deja nada a la imaginación en tonos verde seco y negro.

Y por supuesto, David Chocarro habría quedado encantado aunque se pudo haber puesto nervioso al estar al lado de la actriz, quien además compartió créditos con él en la primera parte de "La Doña". El momento, quedó para la posteridad y en YouTube, se puede ver el atrevido outfit de Aracely Arámbula.

