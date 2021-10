Aracely Arámbula perfuma atributos para atraer a Mauricio Ochmann en el teatro

Tras coronarse como un de las actrices más queridas de la televisión gracias a su carisma, su innegable belleza y cuerpazo, Aracely Arámbula ha saltado de la pantalla chica para seguir cautivando a sus fans en vivo y a todo color, y fue captada perfumando sus atributos para atraer a Mauricio Ochmann en el teatro con la puesta en escena "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?".

Este 2021 -luego de algunos años de llevar esta producción al público por diferentes teatros-, la actriz ha enamorado infinidad de veces a sus seguidores, quienes se han encargado de reproducir las imágenes de 'la Chule' y ahora más con el uso excesivo de las redes sociales.

Recientemente, en una de sus presentaciones por diferentes ciudades de Estados Unidos, Aracely Arámbula se destapó -como lo hace en todas debido al guion-, y fue captada en un momento en el que perfuma sus encantos para atraer al amor de su vida, que en este caso es el personaje interpretado por Mauricio Ochmann, quien se sumó al elenco de la puesta en escena a falta de David Zepeda.

Y como buena anfitriona entre sus fans, Aracely Arámbula agradeció el cometido compartiendo la instantánea en sus historias de Instagram durante la tarde del pasado martes, a la par de las fotos publicadas junto a su abogado Guillermo Pous, mientras se mofaba de la prensa de Los Ángeles por tremendo encontronazo que tuvo con algunos reporteros.

En la postal de la obra de teatro, se puede ver cómo la ex de Luis Miguel se quitó la bata negra a medias mientras perfuma sus atributos para atraer a su hombre; pues hace todo por sentirme amada, como ella quisiera; no obstante, no todo le sale como ella espera.

Pero ese es precisamente el tema de la obra escrita por Sherry Argov en 2002, hacer reír al público dejando ver las adversidades por las que pasa un matrimonio o pareja en la convivencia diaria de dos seres que supuestamente se aman pero que tienen defectos y virtudes.

Desde 2017 cuando Aracely empezó a figurar en dicha puesta en escena, ha logrado cautivar a millones de fanáticos que la han visto en vivo y a todo color, a la par de su participación protagónica en "La Doña" de Telemundo que fue realizada entre 2016 y 2020 en dos temporadas.

Y este 2021 no ha sido la excepción, pues luego de la pandemia generada por el Covid-19 que ocasionó una forzada pausa en el espectáculo en vivo -igual que muchas actividades más, Aracely Arámbula volvió más fuerte que nunca a los escenarios y con un éxito avasallador, llenando teatros.

Aracely Arámbula perfuma atributos para atraer a Mauricio Ochmann en el teatro. Foto Historias Instagram Aracely Arámbula

