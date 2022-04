Aracely Arámbula o Luz Elena González, quién luce mejor sus curvas

Muchos se podrían preguntar qué tienen en común las actrices Aracely Arámbula y Luz Elena González; pues recientemente fueron comparadas por la prensa en cuanto a quién posee mejores curvas. No obstante, hay un dato que salta a la vista es la recordada relación que ambas tuvieron con el cantante Luis Miguel.

Pues mientras Aracely Arámbula asegura que tuvo una hermosa historia de amor con 'El Sol', que es tan hermosa que si cualquiera se enterara, caería enamorad@, de la que incluso tuvo dos hijos con el cantante más asediado de la época, no habría sido lo mismo con Luz Elena González.

La historia de la otra actriz que posee también una curvilínea silueta, sólo habría tenido un 'desliz' con el intérprete hace unos años, tras ventilarse que fue ella quien rechazó el noviazgo que tenía con el actor Rafael Amaya por la diferencia de edades que existe entre ellos, siendo la tapatía, la mayor.

Sin embargo, pese a que ambas tienen diferentes historias de vida, lo cierto es que ambas fueron tocadas por 'el Sol', aunque en diferentes tiempos y con diferentes propósitos. Pues no hay que olvidar tampoco que cada vez que Luis Miguel se paraba en un escenario a cantar, le echaba el ojo a una que otra fémina, que mandaba traer de donde fuera con tal de que le aceptara tomar una copa en un plan romántico; tal es el caso de la también actriz Erika Buenfil.

Lo que indica que a 'El Sol', le gustan las mujeres de curvilíneas siluetas y dotadas de voluptuosas curvas como es el caso de su ex mujer y madre de sus dos hijos Miguel y Daniel, así como el pequeño desliz que tuvo con la también modelo tapatía hace ya, algunos ayeres.

Y tras una reciente publicación en Instagram de Luz Elena González, a quien le encanta contonear sus curvas modelando uno y otro outfit que normalmente usa sin sostén, ya hubo quien la comparó con 'la Chule', quien no deja de compartir fotos o sus fans las comparten por ella, enseñando sus curvas pero también sus oblicuos, en sus más diminutos bikinis.

Y es que, el vídeo de Luz Elena González fue hecho con el afán de invitar a sus seguidores a no perderse el noticiero de conocida farmacia en México, cuyo mensaje se lee: "Nos vemos todos los lunes a las 5:15 en el SIMI noticiero @drsimi_oficial por @simitelevision de @televisa y @azteca".

Por su parte, Aracely Arámbula no repara en modelar sus curvas desde el gym, en la piscina o desde el teatro con su obra de teatro "¿Por qué los hombres aman a las cab***nas?", como cuando invitó al público a ir a verla en su pasada gira por Estados Unidos en 2021.

Y mientras tiraba besos y movía sus curvas, escribió: "#Viernes y mi #Arafamilia lo sabe #Friday #super #Cool de #Teatro... y #lacuerpa lo sabe seguimos de #Tour #porqueloshombresamanalascabronas #SanJoseCalifornia miércoles 13 de #Octubre jueves 14 #Anaheim viernes 15 #losangeles sábado 16 #riverside y 17 de #Octubre #sandiego @drleoarambulaoficial @ruben_lara_".

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!