Aracely Arámbula muestra su mejor pose en imponente coordinado y la llaman tremendo mujerón

Entre tantas fotografías que circulan de la actriz Aracely Arámbula en redes sociales, destaca una en la que muestra su mejor pose en lencería y la llaman tremendo mujerón. Un coordinado color negro y una chaqueta de peluche, fueron la que hicieron lucir esta vez a 'la Chule' como una de las mujeres más bellas del espectáculo.

Pese a que la imagen no es tan reciente, sigue causando estragos ante los ojos de los millones de seguidores y fanáticos de Aracely Arámbula ¿y cómo no?, pues a decir verdad, la actriz es una de las famosas que más miradas roba y provoca más suspiros entre el público y sobre todo, el de las redes sociales.

Y fue una de sus tantas fanpages (páginas de fans) de Instagram de la actriz, en este caso @lovingarambula-, quien tuvo la acertada puntada de compartir dicha postal en la que la llaman sin reparo tremendo mujerón, y por supuesto otras reacciones no se han hecho esperar.

Aracely Arámbula ha logrado hacer babear a sus fanáticos a través de esta postal que fue capturada hace algunos años por el fotógrafo tapatío (de Guadalajara, Jalisco, México), Uriel Santana, quien además de ser el fotógrafo de las estrellas del espectáculo, también lo es de Aracely Arámbula y no sólo eso, pues hay quienes aseguran que además es su pareja.

Y es que, no hay que olvidar que Uriel Santana ha trabajado con Aracely desde hace algunos años, pues las fotografías oficiales de la telenovela "La Doña" (2016-2020) de Telemundo, fueron creación de él; además de muchas otras sesiones fotográficas.

"Buenas noches arafamilia @aracelyarambula", se lee en la descripción de la exquisita postal y el primer comentario que salta a la vista es "Tremendo mujerón" seguido de dos corazones rojos. Pero no sólo eso, pues además de desearle buenas noches a su ídolo, los halagos han seguido, tales como: "Eres todo un mango".

"Que hermosura, princesa bella, estás preciosa, nena linda, saludos desde Texas" y demás de eso, los corazones, las llamaradas de fuego, las caritas con ojos de amor y tirando besos, así como corazones negros que denotan elegancia y glamour, también forman parte de los comentarios de la publicación.

Esta vez, Aracely Arámbula lució su figura curvilínea y abdomen de infarto con una de sus mejores poses, además de medio bajarse el bikini y presumir sus atributos en su lugar. El maquillaje y peinado forman parte importante del imponente look de la también cantante, y al momento, ha provocado 846 reacciones y siete comentarios llenos de admiración.

Diana Palacios

