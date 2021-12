Aracely Arámbula modela frente al espejo y presume atributos con ceñido outfit

Sin duda alguna, su participación protagónica en la telenovela "La Doña", entre 2016 y 2020, le dio a la actriz Aracely Arámbula la fama necesaria que la llevó a posicionarse como una de las celebridades favoritas en las redes sociales y parte de ello tiene que ver con el contenido que 'la Chule' comparte en sus perfiles, como cuando modeló frente al espejo y presumió sus atributos con ceñido outfit en color rojo.

Fue cuando Aracely Arámbula estaba en todo su apogeo dando vida a la intrépida Altagracia Sandoval, que hizo de las suyas una y otra vez, a través de su cuenta de Instagram, en la que ha compartido infinidad de momentos que sin duda, han dejado sin aliento a más de uno.

Pues en mayo de 2019, 'la Chule' logró cautivar con su exquisita figura física mientras modelaba en frente del espejo con un vestido con el que grabó uno de los tantos capítulos de "La Doña" y en pleno día domingo, hizo perder el piso a chicos y grandes.

Pues ante la nada despreciable cantidad de aproximadamente 4.8 millones de seguidores que celebraba en aquel 2019, Aracely Arámbula ha ido aumentando poco a poco a sus simpatizantes en Instagram, gracias a su forma de dejar cada vez más con la boca abierta a sus followers.

"Feliz Domingo #miarafamiliabella muchos besos!!!! #lavieenrouge", escribió aquel domingo de primavera de hace más de dos años y medio, acompañado de un emoji de una chica bailando con un vestido rojo.

"Muy hermosa y sexy", "Te amo", "Que rica chica veo", " De cualquier ángulo que te vea, simplemente eres encantadora", "Bella y espectacular", "Wooooooooow!", "Me encantas", "Que hermosa eres, felicidades", "Eso es todo Chule", "Eres un bombón" o "Mamacita!", son algunos de los comentarios que han salido del alma de los fanáticos de la actriz.

Incluso, hubo uno que arremetió contra Luis Miguel -ex pareja y padre de los hijos de Aracely- y al mismo tiempo halagó a la también cantante: "ES UN PEN**JO EL DISKE SOL... NUNCA SUPO LO KE TUVO... NI SABRÁ... MAMIRIKA".

Y los comentarios siguieron: "Hermosura de Mujer! Un respetuoso Abrazo y Saludos", "Que mujer!!! Que bárbara!!!", "Tremenda Barbie humana siempre", "Preciosura", "Qué hermosa te ves, felicidades", son otros de los mensajes que ha generado la actriz. Aunque hubieron algunos que sonaron más subidos de tono. Al momento, Aracely Arámbula ha logrado 849,419 reproducciones, alrededor de 148 mil corazones rojos y más de 2,750 mensajes.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!