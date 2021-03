Aracely Arámbula, ¡más festejada que nunca! en su cumpleaños número 46

La actriz Aracely Arámbula ha pasado más que festejada este fin de semana por su cumpleaños número 46, y pese a que esta vez no está grabando telenovela, sus fans están más que presentes ¡y le han hecho llegar infinitidad de regalos a su casa!

Sin duda, Aracely Arámbula, es una de las actrices que ha roto barreras en todos los sentidos; y es por eso que es una de las favoritas del público a nivel mundial, pues tras haber dado vida al personaje de Altagracia Sandoval en "La Doña", producción de Telemundo, durante cuatro años, la mexicana se ha ganado el respeto de millones de fans de todo el mundo, sin exagerar.

Este sábado 06 de marzo, Aracely Arámbula llegó a la edad de 46 años y previo a su celebración, ya empezaba a recibir cantidad de obsequios por parte de sus fanáticos, que le hicieron llegar hasta su casa, y es que "la Chule" les ha correspondido con su enorme cariño a sus más fervientes admiradores, que ellos la sienten parte de su vida.

Entre regalos virtuales como las más significativas fotos de Aracely Arámbula, vistas todas en un collage o vídeos minuciosamente editados por su "Arafamiliabella" como llama a sus admiradores, así como regalos entre pasteles, comida, flores, obsequios de todo tipo y hasta un cuadro que un fan le dedicó en una de sus fotos más icónicas de "La Doña", fue lo que recibió la actriz mexicana.

Y hasta hoy, las felicitaciones a la también cantante, ¡no han parado!, pues en sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Aracely mencionó a algunas fans de Grecia, España, Honduras, Filipinas y por supuesto, de México, quienes la han llenado de amor, al mismo tiempo que agradecía todas las muestras de cariño que ha recibido.

"Mi 'Arafamilia hermosa', gracias, gracias por todos sus mensajes, por ese vídeo tan hermoso que me han regalado, por esa pintura divina y por todas las cosas bonitas: por todo lo que me escriben, por el vídeo, por lo que me cantan, por todos los mensajes bonitos que me enviaron, miren, ¡aquí vengo hasta con una piñata, para celebrar!; y buen muy feliz... y quería agradecerles muchísimo por todo su cariño a Alicia de España, a [besos] Cristina de Grecia, a Etel de Honduras, a Juliane de Filipinas y también a mis Doñitas de México, Paola Melany y Paloma..."

Y continuó: "Gracias, estoy muy emocionada porque de verdad, me siento muy afortunada de tener todo su cariño, de formar una 'Arafamilia mundial', de tener a todos mis 'Arafans'... mi "Arafamilia' de muchos países... muy muy agradecida, de verdad mi 'Arafamilia bella'... besos, besos, besos... ¡Happy birthday to me!", finalizó Aracely.

Aracely Arámbula, ¡más festejada que nunca! en su cumpleaños número 46. Foto: Historias de Instagram Aracely Arámbula

Por otro lado, Aracely Arámbula compartió un vídeo que le hicieron llegar sus más fervientes admiradores, para festejar sus 46 primaveras; y al pie de la publicación escribió: "ArAfamilia. Sorpresa de la #ArAfamilia y todos sus Clubs de fans en el cumpleaños de nuestra querida ArAcely ArAmbula #arafamiliabella".

Por supuesto, las felicitaciones por parte de algunos clubes de fans de "La Doña" y de algunos amigos del medio, no se hicieron esperar y entre la infinidad de mensajes que ha recibido por su cumpleaños, se leen:

"Feliz cumpleaños hermosaaa", "Feliz cumpleaños a la mejor del universo te amoo infinitamente mi @aracelyarambula bella, deseo de todo corazón que este nuevo año que entra a tu vida venga cargado de muchas cosas lindas... te amoo", "FELIZ CUMPLEAÑOS MI ÁNGEL", "Te amo", mensajes de sus diversas fanspage.

Por su parte, el actor Rafael del Villar, también le envió su felicitación a Aracely Arámbula: "Muy Feliz Cumple! Que Dios te siga llenando de Bendiciones Siempre... abrazooo". Rosina Silva, también aprovechó la oportunidad de felicitarla: "Muchas felicidades hermosa!!! Wow!!! Pasatela increíble!! XOXOX!".

El vídeo publicado por Aracely, tiene un total de 25.105 reproducciones, 3,063 'me gusta' y 424 comentarios hasta el momento, lo que seguramente seguirán aumentando debido al cariño que se ha ganado la actriz entre el público.