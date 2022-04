Aracely Arámbula manda besos a sus fans con su escote más pronunciado

Para comenzar con un buen fin de Semana Santa y las obligadas vacaciones, la actriz Aracely Arámbula se tomó un descanso y mandó besos a sus fans tras lucir un pronunciadísimo escote de un vestido negro entallado con el que además lució una gargantilla fuera de serie.

Pero no fue sólo el escote lo que llamó la atención de una de las mejores postales de 'la Chule', pues su mirada verde y su piel de porcelana son otros de los elementos que hacen detener la mirada de sus millones de fanáticos y postrarla en Aracely Arámbula.

Su rostro de felicidad, ha cautivado incluso a sus seguidores de Instagram, pues aunque la foto no es tan reciente, la actriz ha acertado con compartir ese momento de su carrera artística desde un evento público como la que parece ser una entrega de premios de hace por lo menos un par de años.

La cabellera rubia y ondulada (medio despeinada), su maquillaje tan sutil y las pestañas resaltadas por el rímel, así como labios cálidos y una gargantilla color plateado con una elegante pendiente en forma de gota, también forma parte del look con el que desde el pasado jueves, Aracely Arámbula ha logrado cautivar a sus followers.

La guapa chihuahuense (de Chihuahua, México), no ocupó escribir mucho en el comentario de su publicación, pues con sólo escribir "Besos" y algunos emojis, la actriz de "La Doña" (2016-2020) que posiblemente regrese a Televisa par protagonizar un nuevo remake de "La Madrastra" este 2022, ha causado furor desde el jueves en la tarde.

Entre los más de 142.300 corazones rojos que la ex de Luis Miguel ha generado, se pueden leer también, por lo menos 2,040 mensajes que encierran la admiración y el cariño que le tienen sus 6.1 millones de seguidores en Instagram.

Y entre las famosas que han reaccionado a su innegable belleza, figuran por ejemplo la mismísima Maribel Guardia, quien no dudó en escribir: "Así o más linda", o la reconocida Chef Paulina Abascal del canal El Gourmet de televisión de paga que escribió: "Hermosaaaaaa".

La actriz Ana Serradilla con quien Aracely Arámbula comparte créditos en la serie "La Rebelión de las Esposas" de Pantaya TV, así como el actor Diego Soldano con quien Aracely compartió escenas en "La Doña" y "La Patrona" (2013), también se unieron a las emociones que provoca la actriz tras verla lucir tan despampanante y destapada. La conductora de tv Verónica Bastos, también le lanzó un "Bellaaaa!!!".

Y qué decir de los fans, pues tras ser fieles seguidores de la actriz, no han dejado de halagarle y enviarle toda su buena vibra a Aracely Arámbula.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!