Aracely Arámbula luce su perfecta anatomía al descubierto bajo cascada

La actriz Aracely Arámbula atrapó de nueva cuenta a sus fanáticos en las redes sociales; sólo que esta vez, fue al lucir su perfecta anatomía al descubierto bajo una intensa cascada, por lo que llamó de forma avasallante, la atención de sus seguidores y fanpages (páginas de fans).

Fue bajo su ya recordado personaje de Altagracia Sandoval, que la actriz hizo una escena bañándose bajo una cascada como Dios la trajo al mundo, pues desde que se metió en la piel de esta empoderada y guerrera mujer, Aracely Arámbula no ha escatimado en posar y lucir su belleza.

Y aunque es evidente, el cuerpazo de diosa que tiene la actriz oriunda de Chihuahua, México, la ha posicionado como una de las actrices favoritas del mundo. Y qué decir de su mirada color esmeralda con la que atrapa a muchos de sus seguidores.

Pues la actriz de 46 años, se ha llevado los más calurosos aplausos al dar vida a una mujer que no se deja de nada ni de ndie y que a sus enemigos ha logrado liquidarlos con sus armas de seducción como su forma de actuar.

Esta vez fue el perfil de Jary Sandrith bajo el nombre @voguearambula, que compartió la infartante imagen de Aracely Arámbula, luciendo sus espectacular figura sin ropa y en lo que parece ser un día o tarde nublada, disfrutando del agua que acaria su piel y de la naturaleza.

"Lo que hace Dios cuando está de buenas, @aracelyarambula" se lee en la descripción de la postal en la que luce su perfección la protagonista de "La Doña 2", producción de Telemundo en la que grabó esa especial escena.

Por otro lado, en la escena, Aracely muestra sus dotes actorales: "Espíritus del agua, tierra, aire y polvo.. denme fuerzas para desenmascarar a mis enemigos, para que sus rostros ya no se puedan esconder. Para que se conozca su identidad y puedan tentarlos... que no exista el lugar donde se puedan esconder. Que no exista lugar donde mi ira y mi venganza no los puedan alcanzar.

Que desaparezcan sus máscaras, que desfilen delante de mí. En cuanto desfilen delante de ustedes, los espíritus del sufrimiento... Todo lo que me hicieron mis enemigos, se torne en contra de ellos", se escucha decir a Altagracia en sus líneas, mientras se entrega al agua que cae por la cascada de un lago en el que un par de curanderas nativas de Brasil, le hacen una limpia.