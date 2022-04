Aracely Arámbula luce oblicuos en top y palazzo amarillos, ¡muy primaveral!

Tras su labor como una ferviente activista y rescatadora de animalitos de la calle, la actriz Aracely Arámbula se dio el lujo de presumir cuerpazo, más específicamente sus marcados oblicuos en foto, luciendo un outfit de top y palazzo amarillos... ¡muy primaveral!

Pero al mismo tiempo aprovechó para posar con una de sus mascotas preferidas mientras lucía el outfit -idóneo para la segunda estación del año- y qué decir del color, muy a doc para la época del año. Pues como ya lo ha hecho con anterioridad, 'la Chule' confió en su belleza e hizo honor al dicho mexicano que enuncia: "El que de amarillo se viste, en su belleza confía".

La actriz de la serie "La Rebelión de las Esposas" utilizó sus historias de Instagram para dar cuenta de su belleza entre tantas otras publicaciones de perritos rescatados y su solicitud a sus seguidores sobre que no compren mascotas, si no más bien, que las adopten.

Fue con un top amarillo de exquisitos tirantes, y un pantalón tipo palazzo amarillo, estampado con detalles negros, que la supuesta próxima protagonista del remake de "La Madrastra" para Televisa Univisión, volvió locos -literalmente- a sus seguidores de Instagram.

Pues además de enseñar su abdomen con ese sexy top y posar con su pequeña perrito Bruno, 'la Chule' también disfrutó del mar y la vegetación que la rodea. Todo parece indicar que se encontraba en Acapulco, Guerrero, México, el puerto favorito de la también cantante, intérprete de "Malas Noticias" (2020) y muy probablemente con Uriel Santana, quien se dice que es su actual pareja.

Y tras compartir una tercia de fotos en sus Instagram Stories, sus fanáticos han hecho lo suyo y al momento, ya se pueden ver varias publicaciones en las que se etiqueta a Aracely Arámbula hablando maravillas de ella, la ídolo número uno de muchos internautas.

"El y ella son tan... [corazones rojos]" se lee en una de las publicaciones de sus seguidores, otra más enuncia: "Mi Vida Es Más Bonita Gracias a Ti, Aracely", y hasta "Rogarte? Ni que fueras Aracely Arámbula". Pues no cabe duda que, aparte de derrochar belleza, la actriz de telenovelas sirve de inspiración a más de un@ y hasta les alegra sus días, como ellos mismos lo han dicho en infinidad de ocasiones.

Otros más se han fijado en su figura fitness y han dicho: "Las abs que se carga @aracelyarambula WOW... Aww... y Bruno en la segunda foto!!!", "Ella fue creada para dar y recibir mucho amor #aracelyarambula #brunothefirst#", "Por que tan perfecta @aracelyarambula? Te Amo", son otros de las descripciones de las historias replicadas de la famosa mexicana.

