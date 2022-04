Aracely Arámbula luce ¡divina! en pantalón de cuero y blusita ombliguera

Gracias al empoderamiento que le ha dado su personaje de Altagracia Sandoval en "La Doña" (2016-2020) cuya responsabilidad llevó sobre sus hombros por cuatro años, la actriz Aracely Arámbula se da el lujo de lucir ¡divina! en pantalón de cuero y blusita ombliguera, uno delos tantos looks que utilizó como la protagonista de la historia.

Pues tras su salida de Televisa -televisora que la vio nacer y crecer como actriz y consagrarse como una estrella de las telenovelas-, Aracely Arámbula confirmó su poderío como una de las mujeres más bellas del espectáculo cuando se mudó a Telemundo, empresa que le dio las armas para ser reconocida internacionalmente gracias al millonario contrato que firmó con la televisora.

De ahí y desde el 2013 hasta 2020, Aracely Arámbula tuvo la oportunidad de empoderarse como una de las féminas más aguerridas y valientes que no le temen a nada, como heroína de su propia vida, tras salvarse de las garras de quienes le querían hacer daño.

Lee también: Aracely Arámbula manda besos con su escote más pronunciado

Un legado de empoderamiento femenino

Entre esas historias figuran "La Patrona" (2013), en la que la ex de Luis Miguel, compartió créditos con la finada actriz y productora argentina Christian Bach, así como con el cubano Jorge Luis Pila, en la que dio vida a la inolvidable Gabriela Suárez / Verónica Dantés, la Patrona.

La segunda historia por la que se consagró como una de las heroínas más valientes, fue "Los Miserables" (2014-2015), compartiendo créditos con Erik Hayser, Aylín Mujica, Gabriel Porras y Aarón Díaz, dando vida a Lucía "Lucha" Durán Monteagudo. Y la tercera y la que más ha marcado la carrera artística de Aracely Arámbula, es sin duda, "La Doña" -producción de Gabriela Valentán, María Eugenia Fernández y Héctor Sotelo Blancas-, que la catapultó con gran ventaja, a la fama internacional.

Lee también: Benito Castro a Maribel Guardia: "Esa mujer es un monstruo torneado"

No por nada, Aracely Arámbula se ha dado el gusto de lucir su belleza sin reparos, pues además de demostrar su gran talento ante las cámaras, es un hecho que en su andar por estas historias y como una de las actrices más queridas de México, del medio artístico nacional y extranjero, ha puesto muy en alto su nombre e imagen, siendo una de las artistas más guapas y empoderadas.

Y entre muchas fotografías y vídeos que circulan en las redes sociales, 'la Chule' recordó un pequeño momento vivido entre los foros de televisión y locaciones, cuando grabó una de sus tres novelas en Telemundo, en la que se le puede ver luciendo un pantalón de cuero color negro y una blusa tipo ombliguera de hombro caído color verde oscuro.

Y qué decir de la belleza física (cuerpazo) que presume, pues no por nada, Arcely Arámbula ha tocado los cuernos de la luna con su innegable fama... En la postal, se puede leer una palabra que la caracteriza en ese momento, que no es otras más que "DIVINA", y escrita con mayúsculas para que no quede duda.

Aracely Arámbula luce ¡divina! en pantalón de cuero y blusita ombliguera. Foto Historias Instagram Aracely Arámbula

Síguenos en