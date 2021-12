Aracely Arámbula luce divina al lado de Uriel Santana, su fotógrafo de cabecera

Antes de prepararse para cantarle a la Virgen de Guadalupe en la Catedral Basílica de la Ciudad de México, la actriz Aracely Arámbula lució divina al lado de Uriel Santana, su gran amigo y fotógrafo de cabecera. Ambos famosos tienen una sólida amistad desde hace muchos años y hace algunos días volvieron a posar juntos para el lente de la cámara.

A través de la cuenta oficial de Instagram de Uriel Santana -un fotógrafo originario de Jalisco, México que también es fotógrafo de muchas más estrellas de la televisión y el medio del espectáculo, compartió una serie de postales que han puesto a vibrar a algunos famosos del medio del espectáculo y otros fanáticos.

Fue el pasado 8 de diciembre que Uriel Santana compartió cuatro instantáneas junto a 'la Chule' vistiendo de blanco con un fondo de una pared tapizada de rosas blancas, lo que le da un toque espectacular a las imágenes.

Ente tanto, en la discripción de lee: "Eternamente forever. @aracelyarambula #usantanaphoto, Acapulco mood #aracelyarambula #shooting #bts #acapulco", dejando ver que su amistad durará por siempre.

Pero el experto en la fotografía no fue el único en hacer gala de su amistad, pues Aracely Arámbula le respondió con un: "TE AMO" que al momento tiene 160 'Me gusta' y 45 respuestas en las que se lee el cariño y apoyo de los fans de Aracely Arámbula.

Por otro lado, la actriz Rebecca Jones no dudó en sumarse a la publicación: "Tanta belleza junta no puede ser @aracelyarambula @urielsantanafoto", Rosana Nájera también respondió con una tercia de caritas con ojos de corazón.

Otra ferviente admiradora de la actriz hizo una consulta dado el crédito de las postales: "Par de guapos, pregunta seria; me puedo tatuar estas fotos? Por Dios, que belleza", o "No se puede estar más hermosa en la vida. Dios!!!!!!".

"THE QUEEN" (Reina), "LA MUJER MÁS HERMOSA DEL MUNDO", "Virgen de Guadalupe!!!! No puedo dejar de ver estas fotoooooos", se lee en otro de los comentarios. Con esta publicación, Uriel Santana ha logado hacer perder el piso a muchos de sus seguidores y los de Aracely Arámbula al mismo tiempo.

Al momento, se pueden leer alrededor de 480 mensajes y ha logrado reunir un total de 4,362 corazones rojos, incluyendo el del actor Andrés Palacios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!