Aracely Arámbula llega a sus 47 más guapa y apapachada que nunca

Este domingo 6 de marzo, ha llegado a sus 47 años de edad la actriz Aracely Arámbula, quien ha recibido un nuevo año de vida en medio de un proyecto televisivo con el que promete ser todo un boom para el tercer trimestre del 2022. No sin antes verse más guapa y apapachada que nunca.

Se trata de la serie producida por Elefantec para Pantaya "La Rebelión de las Esposas" en el que comparte créditos con Alex de la Madrid, Ana Serradilla, Daniela Vega y Adriana Paz, entre otros actores. No obstante un hecho como su cumpleaños número 47, ha dejado de lado todo tema laboral y los fans se han dedicado a demostrarle su cariño con infinidad de regalos.

Por su parte, la propia 'Chule' ha hecho un preámbulo de su cumpleaños este 2022 y desde el pasado viernes dio señales que ya empezaba a recibir felicitaciones y regalos por cumplir otro año más de vida. Y fue en cuenta de Instagram en la que escribió a la par de dos postales con un nuevo look más sofisticado:

Lee también: Aracely Arámbula enloquece con belleza y cuerpazo en bikini negro

"Feliz Vierneeeeessssss!!!! Mi #Arafamilia hermosa GRACIAS POR TANTO AMOR!!!! Y todos sus mensajes!!!!!, aquí filmando para ustedes #Larebelión @streampantaya pronto estaré de vuelta con ustedes, se lee en su descripción.

Y tras su nueva imagen, Aracely Arámbula no ha parado de recibir obsequios entre los que se detallan cartas, felicitaciones, ramos de hermosos flores, dulces y chocolates, botellas de vino, bueno, ¡hasta zapatos!, vestidos y bolsos de playa -con su tradicional ojo azul-, entre muchos otros regalos.

Lee también: Aracely Arámbula alborota a fans tras grabaciones de La Rebelión de las Esposas

Y es que, ya desde el viernes empezaba a recibir cientos de piropos como "Guapaaaaaaaaaa", por parte de Ana Serradilla, mientras que la conductora Blanca Martínez 'La Chicuela', le lanzó un "Así o más HERMOSA?????" y alguien más aseguraba: "Te mereces el mundo entero y sus alrededores".

Otros de los cariños que ha recibido 'la Chule' en su onomástico de la gente que la quiere, denota cómo la consienten: "Quien pummmmmmpeeeeeeeeee años, quien?" o "Te amo mil, a celebrar"; también "Pero qué hermosa" o "Esperando con ansias el cumpleaños de mi pisciana favorita".

Pues al momento, Aracely Arámbula ha recibido alrededor de 850 mensajes y no menos de 40 mil corazones rojos; ahora falta ver con que outfit está celebrando ya Aracely Arámbula, sus 47 primaveras.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!